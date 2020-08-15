حرس الثورة: اتفاقية العار بين الإمارات والكيان الصهيوني خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 26 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟ الوقت- لم تنجح دولة الإمارات في تبرير تحالفها مع العدو الصهيونيّ بذريعة وقف مشاريع ضم الأراضي الفلسطينيّة، حيث فندت تصريحات المسؤولين الصهاينة كل الادعاءات الإماراتيّة الكاذبة، والمتابعون قليلاً لهذه لعلاقة يدركون أنّ أبو ظبي روجت بكل ما أُوتيت من قوة لاختلاق إيجابيات لفعلتها النكراء، خاصة مع وجود دعم وتأييد يبدو مسبقاً من بعض الدول الخليجيّة...

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة الوقت- مثلما قام "حزب الله" في لبنان بعمل رائع خلال حرب الـ 33 يومًا وجعل من المستحيل ممكنا، فإنه سيفعل الشيء نفسه في الحرب السياسية والاقتصادية التي تُشن ضد لبنان، وهذا الأمر سيجعل الشعب اللبناني هو الفائز النهائي في المعركة.

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري" ما أن انتهى الاجتماع الذي تداعى له شيوخ ووجهاء قبيلة العقيدات حتى خرج للعلن بياناً يُمكن وصفه بشديد اللهجة، ورُبما من الأصح تسميته بـ (البيان رقم واحد)

"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر لم يتعلم الكيان الصهيونيّ الغاصب بعد، أنّ لغة التهديد و الوعيد لا تنفع مع المقاومة والشعب الفلسطينيّ، فما جاء على لسان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، من تهديد لقطاع غزة المحاصر بِرَد قويّ

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات الوقت- عقدت المائدة المستديرة المتخصصة لمعهد "أنديشه سازان نور" للدراسات، بمناسبة "ذكرى المقاومة الإسلامية". وبحث الاجتماع، الذي حضره خبراء إقليميون وخبراء من غرب آسيا، الأبعاد المختلفة لـ "فصائل المقاومة" في المنطقة...

أخبار

مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة استهدفت رتلاً يحمل دعماً للتحالف الأمريكي

مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة استهدفت رتلاً يحمل دعماً للتحالف الأمريكي

الوقت- افاد مصدر امني عراقي ، السبت، بانفجار عبوة استهدفت رتلاً يحمل دعماً لما يسمى بالتحالف الدولي بين محافظتي البصرة وذي قار.

ابن سلمان يخشى من مهاجمة القطريين والإيرانيين في حال أقام علاقات علنية مع "إسرائيل"! الوقت- نقل الملياردير اليهودي الأميركي حاييم سابان عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله إنه يخشى من مهاجمة القطريين والإيرانيين في حال أقام علاقات علنية مع "إسرائيل".

الخارجية الروسية: فشل واشنطن بتمرير قرارها الخاص بإيران دليل قاطع على وجود ونفوذ القانون الدولي الوقت- اعتبرت الخارجية الروسية أن الرفض الإجماعي لأعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي بشأن إيران دليل قاطع على وجود ونفوذ القانون الدولي.

الصين تعتزم تجربة العملة الرقمية في عدد من مناطق البلاد الوقت- قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين ستعمل على تجربة الرنمينبي الرقمي في بعض المناطق المختارة في جميع أنحاء البلاد.

موقف إيران الحازم من الاتفاق النووي كان مؤثراً في تصويت مجلس الأمن الوقت- قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، ان موقف إيران الحازم من أي إجراء يتعارض مع الاتفاق النووي كان مؤثرا على نتيجة اجتماع مجلس الأمن الدولي ، وخلص أعضاء مجلس الامن إلى أن أي عمل غير عقلاني سيكون له عواقب وخيمة.

برلماني ايراني: غياب الحاجة الى فيتو روسيا والصين دلل على شرعية مواقف ايران الوقت- عدّ نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية في ايران محمدرضا میرتاج الدیني غياب الحاجة الى استخدام فيتو روسيا والصين في مجلس الامن الدولي دلل على شرعية مواقف ايران.

الخارجية النيابية العراقية: اتفاقية التطبيع الاماراتي مع الكيان الإسرائيلي خيانة للشعب العربي وللقضية الفلسطينية الوقت- اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، اليوم السبت، ان اتفاقية التطبيع الاماراتي مع الكيان الإسرائيلي خيانة للشعب العربي وللقضية الفلسطينية خاصة, واصفة موقف الحكومة العراقية الحالية بـ ” الفاتر ” .

البحرين تسير على خطا الإمارات وتتفاوض مع تل ابيب لتطبيع العلاقات! الوقت- أفادت وكالة انباء فلسطينية، بأن اذاعة الجيش الصهيوني ونقلا عن مصادر رفيعة المستوى، كشفت عن مفاوضات بين البحرين وتل ابيب لتطبيع العلاقات.

قاليباف وظريف يبحثان آخر التطورات الدولية الوقت- بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أهم قضايا السياسة الخارجية بما في ذلك فشل الإدارة الأميركية في تمرير قرار تمديد حظر السلاح على ايران في مجلس الأمن الدولي وآخر المستجدات في الساحة اللبنانية

ولايتي: تطبيع الامارات لعلاقاتها مع "إسرائيل" خدمة انتخابية لترامب ونتنياهو الوقت- أكد أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي اكبر ولايتي أن إقامة علاقات رسمية بين دولة الإمارات وإسرائيل هي خيانة للأمة الإسلامية وقال ان ما فعلته الإمارات خدمة انتخابية وتزلفا لترامب ونتنياهو في هذا الظرف والبرهة الزمنية.

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية الوقت-دانت أحزاب جزائرية بقوة اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مع "إسرائيل"

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم الوقت-تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك،

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان الوقت-وافق مجلس الوزراء العراقيّ على إرسال 13 ألف طن من القمح و3500 متر مكعّب

الخارجية الإيرانية: عزلة واشنطن في الأمم المتحدة غير مسبوقة في تاريخها الوقت-رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن فشل مشروع القرار الأميركي

"حرس الثورة": تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" غباء استراتيجي وخطأ في الحسابات الوقت-وصف حرس الثورة الإيراني الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي بـ"الخطأ الإستراتيجي"،

قرقاش للإعلام الإسرائيلي: مخطط "الضم" خدم الإمارات الوقت-قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس الجمعة، في أول مقابلة

روحاني محذراً الإمارات: إياكم وفتح المجال لـ"إسرائيل" في المنطقة الوقت-اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "حكام إحدى الدول الجارة لنا ارتكبوا خطأً عبر تقربهم من

رفض مجلس الأمن الدوليّ مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران الوقت-وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين

عون لظريف: نقدّر مساعي إيران في مساعدة لبنان على تجاوز محنته الوقت-استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيرانية

صور محمد بن زايد في المسجد الأقصى: "خائن" الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن المصلين في المسجد الأقصى رفعوا اليوم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الخارجية الإيرانية: عزلة واشنطن في الأمم المتحدة غير مسبوقة في تاريخها

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية

الخارجية الروسية: فشل واشنطن بتمرير قرارها الخاص بإيران دليل قاطع على وجود ونفوذ القانون الدولي

موقف إيران الحازم من الاتفاق النووي كان مؤثراً في تصويت مجلس الأمن

قاليباف وظريف يبحثان آخر التطورات الدولية

زيادة تعقّد المعادلات السياسية في منطقة البحر المتوسط عقب ​​اتفاق مصر واليونان

البحرين تسير على خطا الإمارات وتتفاوض مع تل ابيب لتطبيع العلاقات!

قرقاش للإعلام الإسرائيلي: مخطط "الضم" خدم الإمارات

التطبيع خيانة.. إدانات عالميّة وإقليميّة للتطبيع الإماراتي - الإسرائيلي +صور

رفض مجلس الأمن الدوليّ مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران

ولايتي: تطبيع الامارات لعلاقاتها مع "إسرائيل" خدمة انتخابية لترامب ونتنياهو

ما هي الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية بين الإمارات والکيان الصهيوني؟

حرس الثورة: اتفاقية العار بين الإمارات والكيان الصهيوني خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

حركة النجباء العراقية: هناك قرار موحد للمقاومة العراقية بمواجهة القوات الأميركية

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

غلوبال ريسيرش: لماذا تقلق أمريكا وبريطانيا بشأن اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عاماً بين إيران والصين؟

الجامعة العربية ضعيفة وهشّة وفاشلة والسيد يقول الحق

انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي كشف الوجه القبيح لـ"غريفث"

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

وزير العدل الأميركي يوبّخ كبرى شركات بلاده لتعاونها مع الصين

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

لماذا يريد الأوروبيون معرفة مصير ولي العهد السعودي السابق من محمد بن سلمان؟

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

المجريات السياسية أثناء زيارة ظريف للبارزاني

لافروف: روسيا متفقة مع إيران على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

حرس الثورة: اتفاقية العار بين الإمارات والكيان الصهيوني خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية

الأحد 26 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
حرس الثورة: اتفاقية العار بين الإمارات والكيان الصهيوني خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أصدر حرس الثورة الاسلامية بياناً يدين فيه بشدة اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، ووصف هذه الخطوة بأنها خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية.

وأوضح حرس الثورة في هذا البيان، ان هذا الاجراء لن يخدم مصالح الكيان الصهيوني فحسب بل سيعرض مستقبل امريكا وداعمي الاتفاق الى الخطر من خلال إبطال حلم شرق أوسط جديد، مشيراً إلى أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات والكيان الصهيوني خطط له وقاده النظام الامريكي الارهابي المعادي للبشرية، واصفا هذا الاتفاق بانه اكبر خيانة للقضية الفلسطينية وطعن لجسد الامة الاسلامية وخاصة المقاومة وأحقية الشعب الفلسطيني المظلوم بخنجر مسموم.

وأضاف: ان لهذا العمل الغادر أهداف متعددة ، منها إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني المزيف ، وإضعاف جبهة المقاومة الفلسطينية ، ونسيان قضية القدس وفلسطين ، وتمهيد الطريق لتنفيذ مشروع صفقة القرن والشرق الأوسط الجديد ، وتهيئة الظروف لتطبيع علاقات العالم العربي مع المحتلين الصهاينة ، وإنها خطوة شريرة ومحكوم عليها بالفشل ، ولن تكون فقط إنجازًا لمثلث امريكا والكيان الصهيوني وآل سعود ، بل ستسرع في معادلة عكسية من القضاء على الكيان الصهيوني قاتل الأطفال واستيفاء الحقوق المؤكدة للشعب الفلسطيني.

ووصف البيان ، هذه الحماقة الاستراتيجية وسوء التقدير بأنه مقدمة لتحول الإمارات إلى أرض يحتلها الكيان الصهيوني ، قائلا: إن خيانة الإمارات السافرة للقضية المشتركة للأمة الإسلامية ، جعلت حكامها مكروهين وموضع سخط العالم الإسلامي والجبهة الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم ، الأمر الذي سيقودهم إلى مصير الخونة الآخرين بالدماء الطاهرة للشهداء الفلسطينيين.

ونصح البيان حكام الامارات بإعادة النظر في هذا الاجراء المخزي واحترام كرامة وارادة المسلمين في هذا البلد العربي في نصرة الشعب الفلسطيني المضطهد والمقاوم ، مضيفا: عاجلاً أم آجلاً ، سيتعين على حكام الإمارات انتظار رد حاسم ومعبر من أبناء هذا البلد للإذلال التاريخي الناجم عن غباء حكامهم في الاعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل ، لأنهم ، إلى جانب الشعوب المسلمة والحرة الأخرى ، لن يسمحوا بدفن صرخة مظلومية وعدالة فلسطين وقضية تحرير القدس في ضجيج العمليات النفسية والصور الخادعة لوسائل الإعلام الإمبريالية والصهيونية.

وفي الختام أدان البيان بشدة هذا الاتفاق الشرير، مؤكدا أن التجربة التاريخية أظهرت أن من سعى للتسوية وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني اللقيط والغاصب هم من أكثر المجرمين والخونة مكروهين في التاريخ، مضيفا: ان على اميركا وداعميها في المنطقة وخارج المنطقة لاتفاق العار بين أبو ظبي - تل أبيب ، ان  يعلموا أن هذا الاجراء الشنيع لن يخدم مصالح الكيان الصهيوني ، وعلى عكس التوقعات ومع إبطال حلم شرق اوسط جديد ، ينبئ بمستقبل خطير بالنسبة لهم، لا سيما سكان قصر الإمارات الزجاجي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اتفاقية العار حرس الثورة خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية الإمارات والكيان الصهيوني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء