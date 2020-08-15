الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم

الوقت-تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك، بحثاً عما تسميه "هيكل سليمان" المزعوم، في خطوة تستهدف تغيير المعالم العربية الإسلامية.

كما تهدف خطوة الاحتلال تلك إلى فرض وقائع جديدة في الأقصى وبذرائع متعددة، حيث يجري الاحتلال الاسرائيلي أعمال حفر أسفل المتحف الإسلامي الملاصق لباب المغاربة وحائط البراق في الجزء الغربي من الأقصى.

وكان مسؤول ملف المخطوطات في بيت الشرق بالقدس المحتلة، الباحث خليل تفكجي قال في حديث للميادين نت، أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، إن جمعية "الهيكل" المزعوم وجمعيات أخرى تفتعل دائماً عمليات اقتحام للمسجد الأقصى، مشيراً إلى أن الهدف من اقتحام الأقصى بناء "الهيكل" المزعوم محل قبة الصخرة.

وأوضح أن هذه المجموعات التي تدعو لبناء "الهيكل" المزعوم دائماً يتقدم أمامها شاحنة عليها "صخرة" كبيرة، كإشارة إلى أن هذه الصخرة تشكل حجر الأساس لبناء "الهيكل".

الاحتلال يستهدف موقعاً للمقاومة في بيت لاهيا شمال غزة

في غضون ذلك، أصيبت طفلة وإمرأة حامل بجروح نتيجة تطاير شظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال موقعاً للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا بصاروخ من طائرة استطلاع، وطالت الغارات منطقة الميناء الجديد شمال غرب محافظة خان يونس.

واستهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مناطق عدة في قطاع غزة، شملت شرق مخيم البريج وسط القطاع، وغرب بيت لاهيا شمال القطاع، غرب خانيونس جنوب القطاع.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركانه أفيف كوخافي، قد أكدا أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، سيؤدي إلى "رد عنيف"، حتى "لو وصل الأمر إلى تصعيد".