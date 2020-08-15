الخارجية الإيرانية: عزلة واشنطن في الأمم المتحدة غير مسبوقة في تاريخها

الوقت-رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن فشل مشروع القرار الأميركي لتمديد الحظر التسليحي على إيران في مجلس الأمن الدولي، يعتبر عزلة للولايات المتحدة الآن وهي "غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة".

وقال موسوي في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم السبت: "لم يسبق في تاريخ منظمة الأمم المتحدة على مدى 75 عاماً أن كانت أميركا بهذه العزلة التي هي عليها الآن".

موسوي أضاف أنه "رغم كل الرحلات والضغوط والجولات، لم تتمكن أميركا من كسب تأييد سوى دولة صغيرة".

وتابع: "الدبلوماسية الإيرانية النشطة إلى جانب الرصانة القانونية للاتفاق النووي، قد هزمت أميركا في مجلس الأمن الدولي مراراً".

ويذكر أن مشروع القرار الأميركي لتمديد الحظر التسليحي على أيران أخفق، إذ لم يحصل سوى على صوتين أحدهما صوت للولايات المتحدة نفسها، فيما عارضته روسيا والصين مع امتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.

ودان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكداً مواصلة بلاده "العمل بهذا الاتجاه".