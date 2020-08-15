موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 25 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة الوقت- مثلما قام "حزب الله" في لبنان بعمل رائع خلال حرب الـ 33 يومًا وجعل من المستحيل ممكنا، فإنه سيفعل الشيء نفسه في الحرب السياسية والاقتصادية التي تُشن ضد لبنان، وهذا الأمر سيجعل الشعب اللبناني هو الفائز النهائي في المعركة.

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري" ما أن انتهى الاجتماع الذي تداعى له شيوخ ووجهاء قبيلة العقيدات حتى خرج للعلن بياناً يُمكن وصفه بشديد اللهجة، ورُبما من الأصح تسميته بـ (البيان رقم واحد)

"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر لم يتعلم الكيان الصهيونيّ الغاصب بعد، أنّ لغة التهديد و الوعيد لا تنفع مع المقاومة والشعب الفلسطينيّ، فما جاء على لسان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، من تهديد لقطاع غزة المحاصر بِرَد قويّ

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات الوقت- عقدت المائدة المستديرة المتخصصة لمعهد "أنديشه سازان نور" للدراسات، بمناسبة "ذكرى المقاومة الإسلامية". وبحث الاجتماع، الذي حضره خبراء إقليميون وخبراء من غرب آسيا، الأبعاد المختلفة لـ "فصائل المقاومة" في المنطقة...

احتجاز مزعوم لسفينة إيرانية في كراتشي والهروب إلى الأمام لوسائل إعلام سعودية الوقت- إنّ جهود الدول العربية، وخاصة السعودية، لتضعيف العلاقات بين إيران وباكستان لها تاريخ طويل بعمر تاريخ باكستان، خاصة منذ الثمانينيات، عندما أدّت مساعدات آل سعود المالية إلى تأسيس جماعة "جيش الصحابة" الإرهابية...

أخبار

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية

الوقت-دانت أحزاب جزائرية بقوة اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مع "إسرائيل"

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم الوقت-تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك،

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان الوقت-وافق مجلس الوزراء العراقيّ على إرسال 13 ألف طن من القمح و3500 متر مكعّب

الخارجية الإيرانية: عزلة واشنطن في الأمم المتحدة غير مسبوقة في تاريخها الوقت-رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن فشل مشروع القرار الأميركي

"حرس الثورة": تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" غباء استراتيجي وخطأ في الحسابات الوقت-وصف حرس الثورة الإيراني الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي بـ"الخطأ الإستراتيجي"،

قرقاش للإعلام الإسرائيلي: مخطط "الضم" خدم الإمارات الوقت-قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس الجمعة، في أول مقابلة

روحاني محذراً الإمارات: إياكم وفتح المجال لـ"إسرائيل" في المنطقة الوقت-اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "حكام إحدى الدول الجارة لنا ارتكبوا خطأً عبر تقربهم من

رفض مجلس الأمن الدوليّ مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران الوقت-وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين

عون لظريف: نقدّر مساعي إيران في مساعدة لبنان على تجاوز محنته الوقت-استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيرانية

صور محمد بن زايد في المسجد الأقصى: "خائن" الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن المصلين في المسجد الأقصى رفعوا اليوم

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية الوقت-عبر رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي

نتنياهو يشكر زعماء عرباً لتأييدهم "اتفاق السلام" الإماراتي الوقت-ذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعرب عن شكر "إسرائيل" للرئيس

أبو ظبي جعلت الإمارات جنة لـ "إسرائيل"... إيران تدين التطبيع الإماراتي الوقت-أدانت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والكيان

سفير إيران بفنزويلا ينفي احتجاز أميركا ناقلات نفط إيرانية متجهة لكراكاس الوقت-نفى السفير الإيراني في فنزويلا حجّة الله سلطاني خبر صحيفة "وول استريت جورنال" الأميركية

"التطبيع خيانة"هاشتاغ يشعل مواقع التواصل الإجتماعي الوقت-أثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، عن أن قادة "إسرائيل"

الحشد الشعبي يستهدف تجمّعاً لداعش جنوب سامراء الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بأن الحشد الشعبي استهدف تجمّعاً لداعش

التصعيد الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعاً للمقاومة غرب غزة بـ 3 صواريخ.

"فصائل المقاومة": "الاتفاق الخياني" مكافأة للعدو على جرائمه وسرقة القدس والضفة الوقت-استنكرت الفصائل الفلسطينية في بيان ودانت بأشد العبارات "الاتفاق التاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"

ترامب: بن زايد ونتنياهو سيوقعان بعد ثلاثة أسابيع على الاتفاق في البيت الأبيض الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي

ظريف يصل إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين الوقت-وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الخميس، إلى

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

صور محمد بن زايد في المسجد الأقصى: "خائن"

نتنياهو يشكر زعماء عرباً لتأييدهم "اتفاق السلام" الإماراتي

قرقاش للإعلام الإسرائيلي: مخطط "الضم" خدم الإمارات

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

زيادة تعقّد المعادلات السياسية في منطقة البحر المتوسط عقب ​​اتفاق مصر واليونان

رفض مجلس الأمن الدوليّ مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران

الخارجية الإيرانية: عزلة واشنطن في الأمم المتحدة غير مسبوقة في تاريخها

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم

عون لظريف: نقدّر مساعي إيران في مساعدة لبنان على تجاوز محنته

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية

محاولة اغتيال "الجبري" الفاشلة.. هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من هذه البطاقة؟

"حرس الثورة": تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" غباء استراتيجي وخطأ في الحسابات

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

روحاني محذراً الإمارات: إياكم وفتح المجال لـ"إسرائيل" في المنطقة

محاولة اغتيال "الجبري" الفاشلة.. هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من هذه البطاقة؟

"حرس الثورة": تطبيع الإمارات مع "إسرائيل" غباء استراتيجي وخطأ في الحسابات

رفض مجلس الأمن الدوليّ مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

روحاني محذراً الإمارات: إياكم وفتح المجال لـ"إسرائيل" في المنطقة

صور محمد بن زايد في المسجد الأقصى: "خائن"

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

عون لظريف: نقدّر مساعي إيران في مساعدة لبنان على تجاوز محنته

أحزاب جزائرية: التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي طعنة جديدة في جسد الأمة العربية

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

زيادة تعقّد المعادلات السياسية في منطقة البحر المتوسط عقب ​​اتفاق مصر واليونان

نتنياهو يشكر زعماء عرباً لتأييدهم "اتفاق السلام" الإماراتي

قرقاش للإعلام الإسرائيلي: مخطط "الضم" خدم الإمارات

الخارجية الإيرانية: عزلة واشنطن في الأمم المتحدة غير مسبوقة في تاريخها

الاحتلال يواصل عمليات حفر الأنفاق تحت الأقصى بحثاً عن "الهيكل" المزعوم

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

روحاني : تضامن العالم مع مأساة الشعب اللبناني مؤشر على يقظة الضمير الإنساني

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

أمير قطر يتبرع 14 مليون دولار الى لبنان

طهران تحذّر من البرنامج النووي "السري" للسعودية

ايرج مسجدي : حكومة الكاظمي قطعت اشواطا جيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع ايران

كواليس تزايد تحرّكات تنظيم داعش والبعثيين في أكبر محافظة بالعراق

انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد.. من المخيّم سلام لبيروت

منظمة الموانئ والملاحة الايرانية: لم يتم ابلاغنا بشأن توقيف السفينة الايرانية في باكستان

ربيعي: ما من اتفاق مع واشنطن في ظل العقوبات القصوى

94 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

روحاني: الحكومة تعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحسين الوضع المعيشي للشعب

هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟

القضاء اللبناني سيستمع إلى وزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار مرفأ بيروت

هيل يصل إلى بيروت اليوم ويلتقي ممثلين عن المجتمع المدني

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد

إسبر يكشف تفاصيل عن خطط الانسحاب من أفغانستان

صحيفة "وول ستريت جورنال": واشنطن تنوي فرض عقوبات ضد ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

الفصائل الفلسطينية عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: طعنة في خاصرة الأمة

معلومات عن استقالة الحكومة اللبنانية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس منظمة الطاقة الذرية: انفجار بيروت آلم قلوب الجميع

الأمم المتحدة ترسل 50 ألف طن من القمح إلى بيروت وكندا ترفع قيمة المساعدات

قائد القوة البرية للجيش: ايران باتت رمزا للقوة في المنطقة

استهداف موقع للجيش الأميركيّ في منطقة حدودية بين العراق والكويت

التصعيد الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة

تفاصيل الاشتباكات العنيفة في عروس البحر الأحمر..عن ماذا يبحث تحالف العدوان في الساحل الغربي لليمن؟ + صور

في استغلال شنيع لكارثة بيروت.. العدو الصهيونيّ يسعى لتغيير تفويض "اليونيفيل"

ترامب: بن زايد ونتنياهو سيوقعان بعد ثلاثة أسابيع على الاتفاق في البيت الأبيض

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

من المستفيد من انفجار بيروت؟

حركة النجباء العراقية: هناك قرار موحد للمقاومة العراقية بمواجهة القوات الأميركية

بيل غيتس ينفي قطعياً نظريات المؤامرة حول وقوفه وراء كورونا

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

غلوبال ريسيرش: لماذا تقلق أمريكا وبريطانيا بشأن اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عاماً بين إيران والصين؟

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

وزير العدل الأميركي يوبّخ كبرى شركات بلاده لتعاونها مع الصين

انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي كشف الوجه القبيح لـ"غريفث"

تغييرات مهمّة في المجالين السياسي والعسكري.. هل طالبان تستعد للحرب أم للتفاوض؟

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين... تحدٍ جديد لأمريكا في المنطقة

مستشار العاهل السعودي السابق: وفاة الملك "سلمان" سوف تتسبّب في صراع على السلطة في السعودية

منظمة الصحة العالمية تتوقع جائحة "طويلة الأمد"

الفوضى تعمّ شوارع الکيان الإسرائيلي

ماذا يحدث وسط اليمن.. ما هي المناطق التي تمّ تحريرها في محافظتي البيضاء ومأرب من قبضة تحالف العدوان؟ + صور ميدانية

ممثل حركة "أمل" في طهران: خطط الأعداء ضدّ المقاومة مصيرها الفشل وإسرائيل سوف تزول قريباً

بولتون... الشخص الذي قام بأقذر الأعمال لمصلحة ترامب

أزمة سدّ النهضة وخيارات مصر.. التدخلات الأمريكيّة وقفزة الکيان الإسرائيلي لنهب النيل

الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين

"واشنطن بوست": ترامب يشنّ هجوماً متهوراً وغير متماسك على الصين

استمرار الاشتباكات... وأرمينيا تسقط 13 طائرة أذربيجانية من دون طيار

البرلمان العربي يعلق على تصريحات تركيا بشأن الإمارات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

السبت 25 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

مواضيع ذات صلة

سوريا تدفع منذ خمس سنوات ضريبة حرب الـ 33 يوماً

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يُحيي أبناء الشعب اللبناني هذه الأيام الذكرى الرابعة عشرة لانتصار قوات "حزب الله" اللبناني في حرب الـ 33 يوماً ضد الكيان الصهيوني، ولقد جاءت هذه الذكرى العظيمة في الوقت التي يعيش فيها لبنان في ظل العديد من المؤامرات الخارجية التي تهدف إلى إضعاف محور المقاومة والحكومة اللبنانية أمام الكيان الصهيوني، لكن الانتصار الذي حقّقه أبطال المقاومة اللبنانية في معركة الـ 33 يوماً ضد قوات الجيش الصهيونية الذي اختارت في ذلك الوقت لقب "الجيش الذي لا يقهر"، أعطى الأمل للمقاومة ولأبناء الشعب اللبناني لتكرار هذا الانتصار مرة أخرى على المؤامرات الخارجية التي تستهدف وحدة هذا البلد ونسيجه الاجتماعي. يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيل لم تستطع خلال حرب الـ33 يوماً تحقيق أي من اهدافها وعلى راسها جعل لبنان منطلقاً لولادة مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي وعدت به وزيرة الخارجية الامريكية "كوندوليزا رايس" في ذلك الوقت بالرغم من كلّ المؤامرات التي تمّت حياكتها ضد المقاومة وجمهورها.

ولقد تمكنت المقاومة في لبنان بانتصارها على الآلة الصهيونية العسكرية من تغيير موازنة القوى لمصلحة محور المقاومة وايجاد تغيير استراتيجي وجيو سياسي في المنطقة حيث نرى نتائجها في المنطقة حتى الآن. وانتصار "حزب الله" في حرب الـ33 يوماً هو ما أقرّ بها زعماء الاحتلال بانفسهم وشكّلوا لدراسة اسباب هزيمتهم امام رجال المقاومة لجنة "فينوغراد" للتحقيق التي كشفت في النهاية مدى التخبط وعجز الجيش والحكومة الاسرائيلية في ادارة ساحة الحرب والجبهة الخلفية لهذا الكيان. وانهيار حكومة "ايهود اولمرت" كان احد نتائج هزيمة الكيان الصهيوني في تلك الحرب كما ان انتصار المقاومة عزز الثقة لدى الشعوب المسلمة والاحرار في العالم بانهم يستطيعون تحقيق الانتصار بالاصرار والصمود والتحدي بالرغم من عدم تكافؤ القوة. لقد اثبتت المقاومة في لبنان جدارتها وقوتها وقدراتها خلال الاعوام التي عقبت هزيمة الاحتلال في حرب الـ33 يوماً وانها تمر حاليا في ذروة قوتها وقدرتها وتمتلك قدرات هائلة وهو امر يقر بها زعماء ومسؤولو كيان الاحتلال بانفسهم ولقد استطاعت المقاومة بايمانها الراسخ وارادتها القوية وامتلاكها عناصر القوة بان يفشل مؤامرات الكيان الاسرائيلي وأمريكا واحباط مخططاتهما خلال السنوات الماضية.

حرب الـ 33 يوماً.. نقطة تحوّل في المعادلات الإقليمية

إن "حزب الله" اللبناني، الذي هزم الجيش الصهيوني في عام 2000 وأجبره على الخروج من لبنان، محققًا أول انتصار للعالمين الإسلامي والعربي على هذا الكيان الغاصب، كرر انتصاره على الصهاينة في عام 2006 ووجه ضربة قاسية للقوات والجيش الصهيوني الذي كان يدّعي بأنه "الجيش الذي لا يُقهر". في الواقع، لقد نجح "حزب الله" اللبناني في هزيمة الجيش الصهيوني في وضع كان فيه العالم العربي يحمل أيديولوجية تؤكد أنه ليس هناك إمكانية لمواجهة الكيان الصهيوني عسكرياً، وذلك لأن الحروب السابقة لبعض الدول العربية مع هذا الكيان لم تسفر إلا عن الهزيمة ولهذا فلقد تبّنت العديد من الدول العربية أفضل سياسة ممكنة ضد هذا الكيان الغاصب تتمثل في سياسة قبوله والتعامل معه، لكن هزيمة الكيان الصهيوني على يد حركة "حزب الله" في لبنان عام 2000، ثم هزيمة هذا الكيان عام 2006 في حرب الـ 33 يوماً على أيدي قوات ورجال هذه الحركة، لم تشّد الانتباه إلى "حزب الله" والمقاومة في المنطقة فحسب، بل إنها عززت أيضًا الاعتقاد لدى سكان المنطقة بأن هناك إمكانية لهزيمة هذا الكيان الصهيوني عسكرياً.

وبالإضافة إلى ذلك، قبل حرب الـ 33 يومًا، كان قادة الكيان الصهيوني يتحدثون دائمًا عن حلمهم بالوصول إلى نهر "النيل" ونهر "الفرات"، ولكن "حزب الله" والشعب اللبناني أثبتوا من خلال انتصارهم على الكيان الصهيوني، أن هذا الكيان الغاصب محُاصر الآن داخل الأراضي المحتلة ولم يعد يفكر في هذا الحلم فحسب، بل إنه أيضاً تراجع عن مواقفه وأهدافه السابقة من أجل الحفاظ على وضعه الراهن. وإضافة إلى ذلك، فإن حرب الـ33 يومًا، والتي نتج عنها انتصار قوي لـ "حزب الله" اللبناني، دفعت المنطقة إلى الاعتقاد بظهور فاعل قادر على التأثير في معادلات لبنان، وأنه يمكنه أيضاً تغيير المعادلات الإقليمية وستكون هذه الحادثة نقطة تحول في مسيرة التطورات في لبنان و"حزب الله". ومع زيادة قدرات حركة "حزب الله" اللبناني وتزايد شعبيته بين شعوب دول المنطقة ومختلف الجماعات اللبنانية، سوف تتمّكن هذه الحركة بلعب دور أكثر فاعلية في التطورات التي تشهدها لبنان وتشهدها المنطقة. ولقد أصبح "حزب الله" اللبناني حاجزًا أمام العدوان المحتمل للكيان الصهيوني على لبنان، وأصبح أيضًا كابوسًا لتحقيق الحلم الصهيوني ومخططاته في جميع أنحاء المنطقة.

قوة "حزب الله" هي ضامن الآمن للبنان وللمنطقة

إن الشيء المهم في التطورات بعد حرب الـ 33 يوماً، أن هذه الحرب وضعت "حزب الله" اللبناني على طريق تتزايد فيه قوته العسكرية يوماً بعد يوم، ولم تنجح هذه الحركة فقط في أن تصبح ركيزة لأمن لبنان فحسب، بل إنها أصبحت قوية لدرجة أنها أصبحت نقطة ارتكاز لضمان أمن عدداً من الدول أخرى في المنطقة، والأزمة السورية هي أهم دليل على هذا الادعاء. وهنا تجدر الإشارة إلى أن سوريا التي عانت خلال السنوات الماضية من العديد من المؤامرات الصهيونية وسلسلة من الهجمات الواسعة التي نفذتها العديد من الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل بعض الانظمة الغربية والعربية،  طالبت "حزب الله" بدخول البلاد ومساعدة الحكومة السورية على توفير الأمن والأمان لأبناء الشعب السوري ومواجهة الجماعات الإرهابية وطردها خارج البلاد. وبينما لم يتوقع الصهاينة وأنصارهم أن القوة العسكرية لـ"حزب الله" قد ازدادت كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأن هذه الحركة لعبت دورًا فعالاً للغاية في استعادة الكثير من مناطق سوريا التي احتلتها الجماعات الإرهابية والتكفيرية، اعتقد الصهاينة والمحور الغربي العربي أيضا أن "حزب الله" اللبناني لن يكون له دوراً فاعلًا بدخوله الحرب السورية، بل إنه سيفقد أيضًا قدراته ولكن هذا الحزب تمّكن من التأثير على وضع المعادلات الميدانية في سوريا.

لقد شكّل "حزب الله" اللبناني أحد أهم الداعمين والمساهمين في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، وقد وقف بكل قواه إلى جانب الرئيس السوري "بشار الأسد" وذلك لأنه ينظر إلى سوريا على أنها الدولة العربية الوحيدة الداعمة لقضية فلسطين وحركات المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، وكانت سوريا أمام تحدٍّ وجودي، وكان سقوطها يشكل التهديد الأخطر على قوى المقاومة، فهدف التخلص من المقاومة هو مطلب أمريكي إسرائيلي. لذلك كان لا بد من الوقوف إلى جانب سوريا، وقد أراد "حزب الله" من خلال دخوله إلى سوريا، حماية عمقه الاستراتيجي وعدم خسارة خطوط الإمدادات. هذا فضلاً عن التهديد الذي شكّلته الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيما "جبهة النصرة" و"داعش" على الحدود والداخل اللبناني. إن دخول "حزب الله" إلى سوريا، أدى أيضاً إلى حماية الأضرحة المقدسة هناك.

وهكذا، فإن التطورات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، والتي حدثت بعد انتصار "حزب الله" اللبناني على الكيان الصهيوني عامي 2000 و 2006، زادت من قدرة "حزب الله" ودوره في المعادلات السياسية والأمنية للمنطقة وللبنان، وأصبح "حزب الله" أكثر من أي وقت مضى عقبة رئيسية أمام النوايا العدوانية للكيان الصهيوني تجاه لبنان والدول الإسلامية الأخرى. والآن وبعد أن سعى أعداء "حزب الله" لإضعاف وتدمير القاعدة الشعبية للمقاومة في لبنان بأساليب الحرب الاقتصادية والسياسية، يمكن القول إن "حزب الله" اللبناني الذي قام في لبنان بعمل رائع خلال حرب الـ 33 يومًا وجعل من المستحيل ممكنا، سيفعل الشيء نفسه في الحرب السياسية والاقتصادية التي تُشن ضد لبنان، وهذا الأمر سيجعل الشعب اللبناني هو الفائز النهائي في المعركة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ذكرى انتصار حزب الله حرب الـ33 يوماُ هزيمة الكيان الصهيوني الاحتلال

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء