نتنياهو يشكر زعماء عرباً لتأييدهم "اتفاق السلام" الإماراتي

الوقت-ذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعرب عن شكر "إسرائيل" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولسلطنة عمان ومملكة البحرين على دعم "اتفاق السلام التاريخي" مع دولة الإمارات.

وأكد نتانياهو في تغريدة على "تويتر" أن هذا الاتفاق "سيوسع دائرة السلام ويعود بالفائدة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "الاتفاق المتبلور بين اسرائيل ودولة الإمارات بتوسط أميركي يعد خطوة هامة للاستقرار في الشرق الاوسط".

واضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي رصّ الصفوف في التصدي لإيران".

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن قرار "إسرائيل" تعليق خطة الضم "يعد خطوة إيجابية عليها أن تصبح ثابتة، وأن الاتفاق مع الإمارات يجب أن يكون أساساً لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ورحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالاتفاق، وجاء في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن الحديث يدور عن "أنباء سارة حيال الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، معلقةً على بيان "إسرائيل" والإمارات حول تطبيع العلاقات، إن "أساس التسوية في الشرق الأوسط، يجب أن يظل هو الإطار القانوني الدولي القائم، بغض النظر عن عدد من المبادرات الأحادية الجانب".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن البيان المشترك بين أميركا والإمارات و"إسرائيل"، يتضمن نصوصاً بأن "الطرفين سيواصلان جهودهما لتحقيق تسوية عادلة وشاملة، ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مذكرةً أن "الإطار القانوني الدولي للتسوية المذكور أعلاه، يجب أن يظل أساسه، رغم وجود عدد من المبادرات الأحادية".