محاولة اغتيال "الجبري" الفاشلة.. هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من هذه البطاقة؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 25 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري" ما أن انتهى الاجتماع الذي تداعى له شيوخ ووجهاء قبيلة العقيدات حتى خرج للعلن بياناً يُمكن وصفه بشديد اللهجة، ورُبما من الأصح تسميته بـ (البيان رقم واحد)

"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر لم يتعلم الكيان الصهيونيّ الغاصب بعد، أنّ لغة التهديد و الوعيد لا تنفع مع المقاومة والشعب الفلسطينيّ، فما جاء على لسان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، من تهديد لقطاع غزة المحاصر بِرَد قويّ

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات الوقت- عقدت المائدة المستديرة المتخصصة لمعهد "أنديشه سازان نور" للدراسات، بمناسبة "ذكرى المقاومة الإسلامية". وبحث الاجتماع، الذي حضره خبراء إقليميون وخبراء من غرب آسيا، الأبعاد المختلفة لـ "فصائل المقاومة" في المنطقة...

احتجاز مزعوم لسفينة إيرانية في كراتشي والهروب إلى الأمام لوسائل إعلام سعودية الوقت- إنّ جهود الدول العربية، وخاصة السعودية، لتضعيف العلاقات بين إيران وباكستان لها تاريخ طويل بعمر تاريخ باكستان، خاصة منذ الثمانينيات، عندما أدّت مساعدات آل سعود المالية إلى تأسيس جماعة "جيش الصحابة" الإرهابية...

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب الوقت- إن الأمر لا يقتصر فقط على عدم تمكن دول مجلس التعاون من استعادة تماسكها المفقود عند اتخاذها مثل هذه المواقف، بل إن تبني مثل هذه المواقف، إذا تكرر في المستقبل، يمكن أن يقلل من قدرة هذه الدول الصغيرة والضعيفة على لعب دور فعّال في المعادلات الإقليمية، مما قد يؤدي إلى استنزاف ثروات هذه الدول الأعضاء بشكل كبير التي تخضع لسياسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

أخبار

عون لظريف: نقدّر مساعي إيران في مساعدة لبنان على تجاوز محنته

عون لظريف: نقدّر مساعي إيران في مساعدة لبنان على تجاوز محنته

الوقت-استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيرانية

صور محمد بن زايد في المسجد الأقصى: "خائن" الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن المصلين في المسجد الأقصى رفعوا اليوم

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية الوقت-عبر رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي

نتنياهو يشكر زعماء عرباً لتأييدهم "اتفاق السلام" الإماراتي الوقت-ذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعرب عن شكر "إسرائيل" للرئيس

أبو ظبي جعلت الإمارات جنة لـ "إسرائيل"... إيران تدين التطبيع الإماراتي الوقت-أدانت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والكيان

سفير إيران بفنزويلا ينفي احتجاز أميركا ناقلات نفط إيرانية متجهة لكراكاس الوقت-نفى السفير الإيراني في فنزويلا حجّة الله سلطاني خبر صحيفة "وول استريت جورنال" الأميركية

"التطبيع خيانة"هاشتاغ يشعل مواقع التواصل الإجتماعي الوقت-أثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، عن أن قادة "إسرائيل"

الحشد الشعبي يستهدف تجمّعاً لداعش جنوب سامراء الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بأن الحشد الشعبي استهدف تجمّعاً لداعش

التصعيد الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعاً للمقاومة غرب غزة بـ 3 صواريخ.

"فصائل المقاومة": "الاتفاق الخياني" مكافأة للعدو على جرائمه وسرقة القدس والضفة الوقت-استنكرت الفصائل الفلسطينية في بيان ودانت بأشد العبارات "الاتفاق التاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"

ترامب: بن زايد ونتنياهو سيوقعان بعد ثلاثة أسابيع على الاتفاق في البيت الأبيض الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي

ظريف يصل إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين الوقت-وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الخميس، إلى

خبراء حقوق الإنسان: التحقيق الفوري والمستقل في انفجار بيروت ضرورة قصوى الوقت-أصدر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بياناً حول الانفجار الذي

عطا الله حنا: القول إن الاتفاق أدى إلى تعليق خطة الضم هو كذبة كبرى الوقت-أعلن رئيس أساقفة سبسطية للرومِ الأرثوذوكس

إعلام إسرائيلي عن أمير سعودي: نأمل أن يتم اتفاقاً مماثلاً للإمارات لدينا الوقت-نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن أمير في العائلة الحاكمة السعودية دون ذكر اسمه، قوله

نتنياهو: دول عربية عديدة ستنضمّ إلى اتفاقنا مع الإمارات الوقت-اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ اليوم هو

الفصائل الفلسطينية عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: طعنة في خاصرة الأمة

بيان ثلاثي مشترك يوضح أهم بنود "اتفاق السلام" الإماراتي الإسرائيلي الوقت-أكد بيان أميركي اسرائيلي إماراتي مشترك، أن "هذا الاختراق الدبلوماسي

غانتس يصدر أمراً بشأن غزة، وحماس تصف الإجراء بـ"العدواني" الوقت-أعلنت "إسرائيل"، اليوم الخميس، أنها "ستوقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة

البرلمان اللبناني يناقش اليوم فرض حالة الطوارئ في بيروت الوقت-بدأ مجلس النواب اللبناني صباح اليوم الخميس عقد جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس نبيه

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

التصعيد الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة

"فصائل المقاومة": "الاتفاق الخياني" مكافأة للعدو على جرائمه وسرقة القدس والضفة

"التطبيع خيانة"هاشتاغ يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

ترامب: بن زايد ونتنياهو سيوقعان بعد ثلاثة أسابيع على الاتفاق في البيت الأبيض

نتنياهو يشكر زعماء عرباً لتأييدهم "اتفاق السلام" الإماراتي

محاولة اغتيال "الجبري" الفاشلة.. هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من هذه البطاقة؟

صور محمد بن زايد في المسجد الأقصى: "خائن"

سفير إيران بفنزويلا ينفي احتجاز أميركا ناقلات نفط إيرانية متجهة لكراكاس

في استغلال شنيع لكارثة بيروت.. العدو الصهيونيّ يسعى لتغيير تفويض "اليونيفيل"

الحشد الشعبي يستهدف تجمّعاً لداعش جنوب سامراء

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

عون لظريف: نقدّر مساعي إيران في مساعدة لبنان على تجاوز محنته

أبو ظبي جعلت الإمارات جنة لـ "إسرائيل"... إيران تدين التطبيع الإماراتي

ظريف يصل إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد

ظريف يقدم للبرلمان تقريرا عن وضع الارصدة المجمدة بالخارج

هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية

الإنجازات الصاروخية الإيرانية الجديدة تهدّد الوجود الأمريكي في المنطقة.. الكشف عن الجيل الجديد من صواريخ "فاتح" + صور

القضاء الفنزويلي يحكم بالسجن 20 عاماً على جنديين أميركيين

البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان: مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي ما يستدعي التزام السلطات بالإصلاحات

تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين في وسط بيروت

صحيفة "وول ستريت جورنال": واشنطن تنوي فرض عقوبات ضد ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان

إسبر يكشف تفاصيل عن خطط الانسحاب من أفغانستان

روسيا تتفق على إنتاج لقاحها في 5 دول

السفير الروسي في لبنان: الحظر الاميركي لن يتمخض سوى عن تعزيز قوة حزب الله

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

روحاني : تضامن العالم مع مأساة الشعب اللبناني مؤشر على يقظة الضمير الإنساني

ماذا يحصل في تونس التي كنا نفخر بديمقراطيتها؟

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

الجامعة العربية ضعيفة وهشّة وفاشلة والسيد يقول الحق

آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع

تفاصيل استشهاد قائد عراقي في شمال بغداد .. من المستفيد من زعزعة أمن بغداد؟

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

مضايقة مقاتلات الجو الأمريكية للطائرات المدنية الإيرانية.. الانتقام على الطريقة الأمريكية

الأسس المهتزّة لاتفاق الرياض.. "ابن سلمان" غير قادر على إنهاء الحرب

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

بيل غيتس ينفي قطعياً نظريات المؤامرة حول وقوفه وراء كورونا

من المستفيد من انفجار بيروت؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

محاولة اغتيال "الجبري" الفاشلة.. هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من هذه البطاقة؟

السبت 25 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
محاولة اغتيال "الجبري" الفاشلة.. هل سيستفيد خصوم "ابن سلمان" من هذه البطاقة؟

مواضيع ذات صلة

هل يُطيح الجبري بـ"ابن سلمان" أم العكس؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أمرت محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرًا باستدعاء ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، إلى جانب 13 آخرين، للرد على أسئلة حول محاولة اغتيال "سعد الجبري". وكان "سعد الجبري" قد رفع دعوى قضائية ضد "محمد بن سلمان" أمام محكمة أمريكية بواشنطن الأسبوع الماضي بتهمة التآمر لاغتياله وتستند شكوى "الجبري" إلى وثائق تزعم أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" أرسل فريقًا إلى كندا لاغتياله وقد أشارت الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أحبط محاولة اغتيال "الجبري" في كندا عام 2018، بعد تواصله مع السلطات الكندية، كما تضمنت الدعوى اتهامات لولي العهد السعودي بمحاولة اغتيال "الجبري" في مدينة بوسطن الأمريكية. ويبدو أن هذا يشكل تحديًا جديدًا لمسار طموحات "ابن سلمان" على رأس هرم السلطة السياسية لسلالة آل سعود، خاصة بعد قضية اغتيال "خاشقجي" قبل عدة سنوات في القنصلية السعودية في تركيا.

الصندوق الأسود المسمّى "سعد الجبري"

إن "سعد الجبري" يعد شخصية مقربة جدا من "محمد بن نايف"، وله تاريخ في وزارة الداخلية، وكان مستشارا أمنيا له قبل أن يُعيّن وزيرا للدولة، وكان "بن نايف" يعتمد عليه منذ كان مستشارا، ثم طلب ترقيته للوزارة وازداد اعتماده عليه بعد تعيينه وزيرا، حتى صار ينجز 80% من عمل الداخلية الحساس. ويوصف "الجبري" بأنه الصندوق الأسود للأمير "محمد بن نايف"، ولديه أسرار الأسرة الحاكمة. ويمتلك "الجبري" وثائق تتضمن معلومات عن أرصدة وممتلكات الأمير "محمد بن نايف" يسعى ولي العهد، "محمد بن سلمان"، للحصول عليها، لأغراض تتعلق بالضغط على سلفه. كما أن "الجبري" مطَّلع على وثائق تحتوي على معلومات حساسة يخشى ولي العهد أن تسبب ضررا له. وبعد فراره من السعودية، تنقل "الجبري" بين أربع دول، هي تركيا وألمانيا وأمريكا وأخيرا كندا، حيث طلبت السلطات السعودية من الحكومة الكندية تسليمه، لكنها رفضت.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أن السعودية طلبت السعودية من كندا مرتين، في 2018 و2019، تسليم الجبري إليها، لكنها رفضت الطلبين. ولفتت تلك التقارير إلى أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، حذفت اسم "الجبري" من قوائم الملاحقة، معتبرة أن قضيته سياسية. وأكدت تلك التقارير إلى أنه بعد أسبوعين من اغتيال الكاتب الصحافي السعودي، "جمال خاسقجي"، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 تشرين الأول 2018، أرسل ولي العهد فريقاً آخر من "فرقة النمر"، مكوناً من 50 شخصاً، إلى "تورنتو" الكندية لاغتيال "الجبري". وتحاول الرياض استدراجه من كندا، بممارسة ضغوط، منها مذكرة جلب عبر "الإنتربول"، واعتقال اثنين من أبنائه داخل السعودية، منذ مارس الماضي.

الجدير بالذكر أنه في عام 2017، عندما أطاح عندما أطاح "محمد بن سلمان" بـ"محمد بن نايف" وأصبح وليّاً للعهد للملك "سلمان بن عبد العزيز"، كان "الجبري" يقضي إجازته في خارج السعودي. وبعد هذه الحادثة، تم وضع "محمد بن نايف" قيد الإقامة الجبرية وقامت السلطات السعودية بمصادرة ممتلكاته، ولهذا فلقد خشي "الجبري" من احتمال مواجهة نفس مصير "بن نايف" وقرر عدم العودة إلى البلاد. وحول هذا السياق، قال "خالد الجبري"، الابن الأكبر لـ"سعد الجبري"، لـ"رويترز"، إن والده كان على علاقة جيدة بـ"محمد بن سلمان" في البداية، لكن بعض المقربين من ولي العهد وأشخاص على صلة بأبو ظبي اتهموا "الجبري" بدعم الإخوان المسلمين وسمموا أفكار "ابن سلمان" لدرجة أن والده أجبر على الفرار إلى كندا.

وأكد "خالد الجبري"، نجل ضابط الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري"، إن آخر تهديد سعودي لحياة والده كان قبل أسبوعين، وإن أجهزة الاستخبارات في كندا وأمريكا كانت على اطلاع بذلك. ولفت إلى أن والده أقام دعوى قضائية ضد ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن فشلت مساعيه على مدار ثلاث سنوات في استخدام كل وسائل الدبلوماسية الهادئة للمصالحة مع الحكومة. وذكر "الجبري" الابن، في مقابلة له يوم الجمعة الماضي، أن أسرته واجهت حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود، كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه "عمر وسارة" المحتجزين في المملكة حاليًا كـ"رهائن". وقال ابن "الجبري" إنه لم يتلق أي أخبار عن شقيقيه منذ احتجازهما في السعودية قبل نحو خمسة أشهر، مؤكدا أنه وصل حقًا إلى السؤال الأساسي في هذه المرحلة "هل هُما على قيد الحياة، أم أنهما ماتا؟". وهكذا يبدو "سعد الجبري" وكأنه صندوق أسود به أسرار مهمة للغاية ومعلومات قيمة لـ"ابن سلمان"، وبالتالي فإن ولي العهد السعودي يحاول إعادته إلى السعودية، أو اغتياله، وذلك من أجل حذف جميع المشاكل التي من الممكن أن يثيرها "الجبري" في المستقبل بناءاً على ما لديه من معلومات تضر بـ"بن سلمان".

الحكم الذي سوف تصدره محكمة واشنطن وعواقبه

استدعت محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن "بن سلمان" للإجابة على أسئلة حول محاولة اغتياله لـ"الجبري" في كندا، والتي ستخلق بالطبع الكثير من المشاكل القانونية لولي العهد السعودي. في الواقع، إن الدعوة التي رفعها "سعد الجبري" على "بن سلمان" واستدعاء محكمة أمريكية لهذا الأخير جاءت في الوقت زاد فيه قلق العديد من الدول الأوروبية حول الاوضاع المبهمة التي يعيش فيها "محمد بن نايف". وحول هذا السياق، طالب أكبر فصيل في البرلمان الأوروبي الحكومة السعودية بإيضاح مكان وجود "بن نايف"، الأمر الذي زاد من الضغط على ولي العهد السعودي الشاب، خاصتاً وأن عدداً من المسؤولين في الكونجرس الأمريكي والحكومة الكندية أكدوا في بيان إن محاولة "محمد بن سلمان"، لاغتيال "سعد الجبري" في كندا موثوقة بالادلة القاطعة. إن "محمد بن سلمان"، الذي سبق أن اهتز موقفه واهتزت مكانته بشدة في قضية اغتيال "جمال خاشقجي" في اسطنبول، يواجه الآن عقبة أخرى تتمثل في الدعوى القضائية التي رفعها "الجبري" عليه وأدانه مسؤولون كنديون وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي له، الأمر الذي قد ينسف مستقبله السياسي من جذوره. 

في غضون ذلك، كان "ترامب" قد قدم الكثير من الدعم لـ"بن سلمان" في قضية اغتيال "خاشقجي"، ولكن هذه المرة وبالنظر إلى اقتراب موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن أي تدخل من قبل "ترامب" في عمل المحكمة لصالح "بن سلمان" سيكون له عواقب لا يُحمد عقباها، ويبدو أن هذه المرة، نظرًا لأن موقف "ترامب" في الولايات المتحدة أصبح في خطر وإمكانية تسليم البيت الأبيض إلى "بايدن"، فإن "ترامب" سيتجنب معالجة القضايا التي تقلل من فرص إعادة انتخابه رئيس للولايات المتحدة. وقد يزداد الوضع سوءًا بالنسبة لـ"بن سلمان" إذا فاز "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونظراً للعلاقات الوثيقة بين "بن نايف" و"سعد الجبري" مع بعض الدوائر القوية في الولايات المتحدة التي لا تريد أن يصل "بن سلمان" إلى السلطة في المملكة العربية السعودية وبالإضافة إلى اهتمام بعض الأطراف الأوروبية بإقالة "بن سلمان" من منصب ولي العهد، فإن هذا الاخير سيكون أكثر عرضة من أي وقت مضى لخطر فقدان منصبه كولي للعهد.

في الوقت نفسه، يمكن القول أن سجله الفاشل داخل السعودية وهزيمة السعودية في حرب اليمن، إلى جانب سوء الحالة الصحية للملك السعودي "سلمان"، قد تزيد من حدة المنافسة على السلطة في الأشهر المقبلة بين الأمراء السعوديين، وحكم المحكمة الأمريكية المنتظر، كل هذه العوامل ستهز بشدة مكانة "محمد بن سلمان" داخل السعودية وخارجها. لذلك، يبدو أن حكم محكمة واشنطن، بالإضافة إلى التبعات القانونية التي سوف تلحق بولي العهد السعودي، في ظل هذا الوقت الحساس، ووسط ضغوط دول أوروبية وبعض الدوائر الأمريكية على "بن سلمان"، ومواجهته للكثير من الضغوط والنقد داخل السعودية، سيضع منصب "بن سلمان" وحلمه في الوصول إلى العرش في خطر جسيم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اغتيال سعد الجبري بن سلمان مشاكل ولي العهد بن نايف الصندوق الاسود

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء