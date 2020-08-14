ظريف يصل إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين

الوقت-وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة كان من المنتظر أن تكون غداً الجمعة.

وتأتي زيارة ظريف لإجراء لقاءات ومحادثات مع المسؤولين اللبنانيين، حول تطورات المنطقة والمساعدات التي ستقدمها إيران إلى لبنان بعد حادثة انفجار "العنبر 12" في مرفأ بيروت والذي كان يحوي "نيترات الأمونيوم" ما أدى إلى تدمير كبير في العاصمة بيروت.

وكان ظريف أعرب سابقاً عن تعاطف إيران مع لبنان في الكارثة التي ضربت البلاد، وذلك خلال زيارة له إلى السفارة اللبنانية في العاصمة الإيرانية طهران.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني في مطار بيروت من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة والسفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا على رأس وفد كبير من السفارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، للصحفيين يوم الإثنين الماضي إن مسؤولاً إيرانيا رفيعاً سيتوجه إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الأخير.

وكان من المقرر أن يزور النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بيروت قبل يومين، لكن هذه الزيارة تأجلت.

كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

يذكر أنّ بيروت شهدت إنفجاراً ضخماً عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس الجاري، تسبب في تدمير مرفأ بيروت بالكامل وتضرر المناطق المحيطة به، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية بعد استشهاد أكثر من 170 شخصاً وإصابة أكثر من 5 آلاف.