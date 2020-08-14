إعلام إسرائيلي عن أمير سعودي: نأمل أن يتم اتفاقاً مماثلاً للإمارات لدينا

الوقت-نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن أمير في العائلة الحاكمة السعودية دون ذكر اسمه، قوله "نبارك الاتفاق المتبلور بين الإمارات وإسرائيل"، معرباً عن أمله "أن يحصل هذا في السعودية قريباً"، وأضاف "بسبب مكانة السعودية في العالم العربي والإسلامي هذا حساس قليلاً، لكن الإمارات هي صوتنا مقابل إسرائيل".

وقال معلق الشؤون العربية في "كان"، روعي قيس، إنه "من ناحية المباركين فإن الدولة الوحيدة العربية التي باركت الاتفاق رسمياً هي مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي غرد في حسابه على التويتر مباركاً"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد أي دولة عربية تبارك بشكل رسمي".

وقال معلق الشؤون العسكرية في القناة، روعي شارون، إن الاتفاق بين "إسرائيل" والامارات، الذي تحول إلى علني اليوم، "هو بشارة ممتازة لإسرائيل من أجل تقوية الائتلاف هنا في الشرق الأوسط ضد إيران".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ اليوم هو "يوم تاريخي وعصر جديد في علاقات إسرائيل مع العالم العربي"، مؤكداً أنّ دول عربية عديدة ستنضمّ إلى الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الإمارات.

وأعلن بيان أميركي إسرائيلي إماراتي مشترك، أن وفود من "إسرائيل" والإمارات ستجتمع في الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار، والسياحة، والرحلات المباشرة، وغيرها.

أتى ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عقد اتفاق "تاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"، وافق بموجبه نتنياهو على تأجيل مسألة ضمّ الضفة الغربيّة مقابل فتح الإمارات ممثليّة لها في "إسرائيل".