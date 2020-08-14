نتنياهو: دول عربية عديدة ستنضمّ إلى اتفاقنا مع الإمارات

الوقت-اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ اليوم هو "يوم تاريخي وعصر جديد في علاقات إسرائيل مع العالم العربي".

نتنياهو رأى أنّ إتفاقه مع الإمارات العربيّة المتحدة اليوم "انفراجة تاريخيّة نحو السلام في الشرق الأوسط"، مبرزاً أنّه "قررنا إقامة سلام رسمي وكامل بين إسرائيل والامارات".

وأوضح أنّ الاتفاق "يتضمن رحلات جويّة مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي وتبادل سفراء"، لافتاً إلى أنّه تم تحديد لقاء على مستوى الوفود قريباً.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ دول عربية عديدة ستنضمّ إلى الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الإمارات.

وفي ما يتعلق حول ما نصّه الاتفاق بخصوص ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة، أكد نتنياهو أنّه "لا يوجد تغيير في خطتي لفرض السيادة في يهودا والسامرة وأنا ملتزم بذلك".

وقال نتنياهو: "ملتزمون بالسيادة ولن نتخلى أبداً عن أرضنا".

رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أيضاً عن أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "اعترف بقانونيّة المستوطنات في الضفة الغربيّة"، مضيفاً: "أنا لم أرجئ شيئاً بل ترامب هو الذي طلب تأجيل فرض السيادة".

يذكر أنّ ترامب ومستشاره جاريد كوشنير، أعلنا اليوم عن عقد اتفاق "تاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"، وافق بموجبه نتنياهو على تأجيل مسألة ضمّ الضفة الغربيّة مقابل فتح الإمارات ممثليّة لها في "إسرائيل".

يأتي ذلك بعد اتصال هاتفي بينه وبين نتنياهو وولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس.