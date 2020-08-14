موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري" ما أن انتهى الاجتماع الذي تداعى له شيوخ ووجهاء قبيلة العقيدات حتى خرج للعلن بياناً يُمكن وصفه بشديد اللهجة، ورُبما من الأصح تسميته بـ (البيان رقم واحد)

"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر لم يتعلم الكيان الصهيونيّ الغاصب بعد، أنّ لغة التهديد و الوعيد لا تنفع مع المقاومة والشعب الفلسطينيّ، فما جاء على لسان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، من تهديد لقطاع غزة المحاصر بِرَد قويّ

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات الوقت- عقدت المائدة المستديرة المتخصصة لمعهد "أنديشه سازان نور" للدراسات، بمناسبة "ذكرى المقاومة الإسلامية". وبحث الاجتماع، الذي حضره خبراء إقليميون وخبراء من غرب آسيا، الأبعاد المختلفة لـ "فصائل المقاومة" في المنطقة...

احتجاز مزعوم لسفينة إيرانية في كراتشي والهروب إلى الأمام لوسائل إعلام سعودية الوقت- إنّ جهود الدول العربية، وخاصة السعودية، لتضعيف العلاقات بين إيران وباكستان لها تاريخ طويل بعمر تاريخ باكستان، خاصة منذ الثمانينيات، عندما أدّت مساعدات آل سعود المالية إلى تأسيس جماعة "جيش الصحابة" الإرهابية...

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب الوقت- إن الأمر لا يقتصر فقط على عدم تمكن دول مجلس التعاون من استعادة تماسكها المفقود عند اتخاذها مثل هذه المواقف، بل إن تبني مثل هذه المواقف، إذا تكرر في المستقبل، يمكن أن يقلل من قدرة هذه الدول الصغيرة والضعيفة على لعب دور فعّال في المعادلات الإقليمية، مما قد يؤدي إلى استنزاف ثروات هذه الدول الأعضاء بشكل كبير التي تخضع لسياسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

أخبار

الفصائل الفلسطينية عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: طعنة في خاصرة الأمة

الفصائل الفلسطينية عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: طعنة في خاصرة الأمة

بيان ثلاثي مشترك يوضح أهم بنود "اتفاق السلام" الإماراتي الإسرائيلي الوقت-أكد بيان أميركي اسرائيلي إماراتي مشترك، أن "هذا الاختراق الدبلوماسي

غانتس يصدر أمراً بشأن غزة، وحماس تصف الإجراء بـ"العدواني" الوقت-أعلنت "إسرائيل"، اليوم الخميس، أنها "ستوقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة

البرلمان اللبناني يناقش اليوم فرض حالة الطوارئ في بيروت الوقت-بدأ مجلس النواب اللبناني صباح اليوم الخميس عقد جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس نبيه

إعلام إسرائيلي: أميركا تهدد بفرض "فيتو" ضد استمرار عمل اليونيفيل الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الولايات المتحدة تهدد باستخدام الفيتو في مجلس

قبطان سفينة "الأمونيوم": تم تغيير طاقم السفينة في تركيا الوقت-قال قبطان السفينة "روسوس" التي نقلت الأمونيوم إلى لبنان، بوريس بروكوشو

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تحضّر لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة الرئيس

القضاء اللبناني سيستمع إلى وزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار مرفأ بيروت الوقت-يستمع القضاء اللبناني بدءاً من يوم الجمعة المقبل إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين

هيل يصل إلى بيروت اليوم ويلتقي ممثلين عن المجتمع المدني الوقت-تصل إلى بيروت اليوم الخميس وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي

صحيفة "وول ستريت جورنال": واشنطن تنوي فرض عقوبات ضد ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان الوقت- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان لإضعاف نفوذ "حزب الله" عقب انفجار بيروت.

رئيس معهد باستور الايراني: اللقاح الايراني المضاد لكورونا دخل مرحلة الاختبارات السريرية الوقت- قال رئيس معهد باستور الايراني علي رضا بيغلري ان اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد دخل مرحلة الاختبارات السريرية.

الخارجية الأمريكيّة تعلّق على الاعتداء التركي للعراق الوقت- صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ليس لديها تفاصيل كاملة حول الغارات التركية على شمال العراق.

94 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية الوقت- بلغت خروق قوى العدوان بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية 94 خرقا.

الدفاع اليونانية : الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية الوقت- دانت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، مواصلة تركيا استفزازاتها في منطقة شرق المتوسط وانتهاكها للحدود البحرية للبلاد.

قاليباف يؤكد مواصلة دعم ايران لسوريا حكومة وشعباً الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسوريا حكومة وشعباً.

قائد القوة البرية للجيش: ايران باتت رمزا للقوة في المنطقة الوقت- وصف قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري الجمهورية الاسلامية الايرانية بمثابة رمز للقوة في المنطقة عادًا اسس القيادة في القوة البرية بأنها تقوم على ثلاثة ركائز هي الولاية والعدالة والكفاءة.

حرس الحدود العراقي ينتشر على الشريط الحدودي مع تركيا الوقت- كشف مصدر أمني في كردستان العراق، عن قيام قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية بالانتشار على الشريط الحدودي مع تركيا.

وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تنديدا بجرائم العدوان بحق الأسرى الوقت- أقيمت، اليوم الأربعاء، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وقفة احتجاجية لأسر المحررين وأهالي أسرى الجيش واللجان الشعبية والمختطفين في سجون دول العدوان ومرتزقتها.

الرئيس الأسد: إذا كان الدمار و الإرهاب يفرضان العودة إلى الوراء بشكل عام فهذا لا يمنعنا من التقدّم إلى الأمام الوقت- أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الحرب لن تمنعنا من القيام بواجباتنا، وقوة الشعوب في التأقلم مع الظروف وتطويعها لصالحها.

الأمن الإيراني: اعتقال 5 فرق تجسس لصالح "الموساد" والـ"CIA" الوقت-أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أمس الثلاثاء، إحباط "عمل تجسسي يقف وراءه ضباط

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"وول ستريت جورنال": إدارة ترامب تحضّر لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار

غانتس يصدر أمراً بشأن غزة، وحماس تصف الإجراء بـ"العدواني"

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

القضاء اللبناني سيستمع إلى وزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار مرفأ بيروت

قبطان سفينة "الأمونيوم": تم تغيير طاقم السفينة في تركيا

"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر

تفاصيل الاشتباكات العنيفة في عروس البحر الأحمر..عن ماذا يبحث تحالف العدوان في الساحل الغربي لليمن؟ + صور

البرلمان اللبناني يناقش اليوم فرض حالة الطوارئ في بيروت

بيان ثلاثي مشترك يوضح أهم بنود "اتفاق السلام" الإماراتي الإسرائيلي

هيل يصل إلى بيروت اليوم ويلتقي ممثلين عن المجتمع المدني

إعلام إسرائيلي: أميركا تهدد بفرض "فيتو" ضد استمرار عمل اليونيفيل

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

البيت الأبيض: ترامب وماكرون ناقشا إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

الصهاينة أمام طريق سياسي مسدود وجشع نتنياهو للسلطة لا يعرف النهاية

عون: فكرة التحقيق الدولي لم يتم طرحها في بعبدا وأبواب المحاكم مفتوحة

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

عمليات تخريب تقوم بها مجموعات متمردة اقتحمت وزارتي الخارجية والاقتصاد ببيروت

لبنان التائه في الفوضى السياسية.. تعويم الفوضى لمصلحة من؟

ظريف: الأسلحة النووية الأميركية والإسرائيلية تهدد منطقتنا

جهود الإغاثة مستمرة في مرفأ بيروت وحصيلة الإنفجار أكثر من 139 شهيداً و5 آلاف جريح

استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك

ظريف: نستخدم شتى الأساليب لاستعادة الأرصدة المجمدة

حركة النجباء العراقية: هناك قرار موحد للمقاومة العراقية بمواجهة القوات الأميركية

الجامعة العربية ضعيفة وهشّة وفاشلة والسيد يقول الحق

الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

بيل غيتس ينفي قطعياً نظريات المؤامرة حول وقوفه وراء كورونا

غلوبال ريسيرش: لماذا تقلق أمريكا وبريطانيا بشأن اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عاماً بين إيران والصين؟

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين... تحدٍ جديد لأمريكا في المنطقة

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

فشل ذريع تُمنی به الطائرات الإسرائيليّة المسيرة أمام صاروخ عمره 50 عاماً

الفوضى تعمّ شوارع الکيان الإسرائيلي

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بيان ثلاثي مشترك يوضح أهم بنود "اتفاق السلام" الإماراتي الإسرائيلي

الجمعة 24 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
بيان ثلاثي مشترك يوضح أهم بنود "اتفاق السلام" الإماراتي الإسرائيلي

بيان ثلاثي مشترك يوضح أهم بنود "اتفاق السلام" الإماراتي الإسرائيلي

الوقت-أكد بيان أميركي اسرائيلي إماراتي مشترك، أن "هذا الاختراق الدبلوماسي

مواضيع ذات صلة

من بوابة الكورونا.. الإمارات تعلن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

حماس: التطبيع يشجع حكومة نتنياهو وإدارة ترامب على تطبيق مشروع الضم

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكد بيان أميركي اسرائيلي إماراتي مشترك، أن "هذا الاختراق الدبلوماسي التاريخي سيعمل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن "البلدان الثلاثة تواجه العديد من التحديات المشتركة، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي اليوم"، مشيراً إلى أن وفود من "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة ستجتمع في الأسابيع المقبلة "لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار، والسياحة، والرحلات المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة".

وشدد البيان على أن "فتح العلاقات المباشرة بين اثنين من أكثر المجتمعات ديناميكية في الشرق الأوسط والاقتصادات المتقدمة، سيؤدي إلى تغيير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وإقامة علاقات أوثق بين الناس".

وقال البيان الثلاثي، إن نتيجة "لهذا الاختراق الدبلوماسي"، وبناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعلق "إسرائيل" إجراءات ضم الضفة الغربية، "وستركز جهودها الآن على توسيع العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، "على ثقة من إمكانية حدوث اختراقات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، وستعمل معاً لتحقيق هذا الهدف".

وبحسب البيان، فإن "لتطبيع العلاقات والدبلوماسية السلمية سيجمعان اثنين من أكثر شركاء أميركا الإقليميين موثوقية وقدرة"، معلناً أن "إسرائيل" والإمارات، سينضمان إلى الولايات المتحدة "لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني".

وأوضح البيان أنه إلى جانب الولايات المتحدة، تشترك "إسرائيل" والإمارات "في نظرة مماثلة فيما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة".

وقال إن الولايات المتحدة و"إسرائيل"، تستذكران "بامتنان" ظهور دولة الإمارات في حفل استقبال البيت الأبيض الذي أقيم في 28 كانون الثاني/يناير 2020 الذي أعلن خلاله عن بنود "صفقة القرن".

وبحسب البيان، فإن "الطرفين سيواصلان جهودهما في هذا الصدد، للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن "تقديرهما العميق للرئيس ترامب، لتفانيه من أجل السلام في المنطقة، والنهج البراغماتي والفريد الذي اتبعه لتحقيق ذلك"، بحسب تعبيرهما.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامارات العربية التطبيع مع الاحتلال الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي الولايات المتحدة اسرائيل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء