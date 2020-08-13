غانتس يصدر أمراً بشأن غزة، وحماس تصف الإجراء بـ"العدواني"

الوقت-أعلنت "إسرائيل"، اليوم الخميس، أنها "ستوقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع أحرقت مساحات من الأراضي الزراعية على الحدود الإسرائيلية".

وصرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بيني غانتس، أمر بوقف إدخال الوقود إلى القطاع في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه "إسرائيل"، وفق وكالة "رويترز".

من جانبه، وصف المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الإجراء بأنه "سلوك عدواني خطير" يهدف إلى "مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية".

وأطلق فلسطينيون، في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة عشرات من بالونات الهيليوم المحملة بمواد حارقة في محاولة للضغط على إسرائيل لتخفيف حصارها للقطاع والسماح بمشروعات اقتصادية جديدة".

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.