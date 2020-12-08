رئيس معهد باستور الايراني: اللقاح الايراني المضاد لكورونا دخل مرحلة الاختبارات السريرية

الوقت- قال رئيس معهد باستور الايراني علي رضا بيغلري ان اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد دخل مرحلة الاختبارات السريرية.

ووصف بيغلري، في تصريح متلفز مساء الاربعاء، فيروس كوفيد 19 بأنه الاكثر تعقيدا خلال القرن الاخير لذلك فان تصنيع لقاح مضاد يتصف بالتعقيد والصعوبات للغاية.

وأضاف: إن المرحلة الاولى للتجارب السريرية للقاح الجديد ستجري على عدد محدود للغاية وفي حال كانت النتائج المتوخاة جيدة يتم اختباره على نحو 200 الى 300 متطوع من مختلف الفئات العمرية واستخلاص النتائج المترتبة حيالهم.

ولفت الى انه اذا كانت النتائج في هذه المرحلة جيدة ايضا فانه سيتم استخلاص النتائج ودراستها بشكل واسع حول سلامة المتطوعين بعد اختبار اللقاح وكفائته.