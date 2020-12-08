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  الخميس 23 ذی‌الحجه 1441

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صحيفة "وول ستريت جورنال": واشنطن تنوي فرض عقوبات ضد ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان

الوقت- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على ساسة ورجال أعمال بارزين في لبنان لإضعاف نفوذ "حزب الله" عقب انفجار بيروت.

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أخبار

الخارجية الأمريكيّة تعلّق على الاعتداء التركي للعراق

الأربعاء 22 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
الخارجية الأمريكيّة تعلّق على الاعتداء التركي للعراق
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الوقت- صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ليس لديها تفاصيل كاملة حول الغارات التركية على شمال العراق.

ونقل موقع الحرة عن المسؤول الأميركي قوله إن الولايات المتحدة تقدم أخلص تعازيها إلى عائلات الضحايا وقوات الأمن العراقية ولأي مواطن عراقي بريء قتل في هذا الحادث المأساوي ، واشار لانخراطهم مع الطرفين العراقي والتركي للحصول على المزيد من المعلومات.

وأشاد بجهود قوات الأمن العراقية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقتل ضابطان عراقيان، الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش العراقي منددا بـاعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة، فيما تشن أنقرة منذ أعوام ضربات جوية على حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.

ووفق بيان الجيش العراقي، فإن آمر لواء وآمر فوج في حرس الحدود، قتلا مع سائقهما فيما كانا يستقلان مركبة عسكرية.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجيّة العراقية، الاربعاء، سفير تركيا في العراق فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ في الاراضي العراقية.

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حزب العمال الكردستاني كردستان العراق الجيش العراقي وزارة الخارجية الأميركية الغارات التركية

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