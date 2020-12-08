قاليباف يؤكد مواصلة دعم ايران لسوريا حكومة وشعباً

الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسوريا حكومة وشعباً.

وأعرب قاليباف، في برقية تهنئة وجهها لنظيره السوري حمودة الصباغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في سوريا، عن ثقته باستمرار العلاقات الاستراتيجية على مختلف الصعد الثنائية والاقليمية والدولية أكثر مما مضى بفضل إدارته الحكيمة ودعم نواب برلماني البلدين.

وأكد على استمرار الموقف الداعم للجمهورية الاسلامية الايرانية للجمهورية العربية السورية البلد الصديق والشقيق، لافتا الى أهمية دور برلماني البلدين في تنمية التعاون الاقتصادي بينهما.