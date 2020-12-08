قائد القوة البرية للجيش: ايران باتت رمزا للقوة في المنطقة

الوقت- وصف قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري الجمهورية الاسلامية الايرانية بمثابة رمز للقوة في المنطقة عادًا اسس القيادة في القوة البرية بأنها تقوم على ثلاثة ركائز هي الولاية والعدالة والكفاءة.

وأشار حيدري، في كلمته خلال الملتقى الثالث عشر للقادة النموذجيين في وحدات هذه القوة، الى القدرات الدفاعية والقتالية للقوة البرية في الجيش، موضحاً أن هذه القوة بلغت مستويات عليا من القوة حيث ان انتاج المعدات والاسلحة أثمر عن الارتقاء بها الى مكانة رفيعة.

ونوه الى ان القدرة الردعية للقوات المسلحة الايرانية بلغت مستوى بحيث لايستطيع الاستكبار العالمي التجرؤ باستمرار تواجده في المنطقة وينبغي له المغادرة بسبب شعوره الخوف حيث ان قوة ايران بلغت شأنا رفيعا حيث باتت رمزا للتفوق والاقتدار في المنطقة.

وأكد على ضرورة العمل على الارتقاء بالقدرات التي تمتلكها البلاد، موضحاً: ان تعزيز الطاعة للولاية والتركيز على أهدافها حول إصلاح المعدات والارتقاء بالقدرات القتالية من عناصر الارتقاء بالقوة.