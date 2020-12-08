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  الأربعاء 22 ذی‌الحجه 1441

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أخبار

حرس الحدود العراقي ينتشر على الشريط الحدودي مع تركيا

الأربعاء 22 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
حرس الحدود العراقي ينتشر على الشريط الحدودي مع تركيا
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الوقت- كشف مصدر أمني في كردستان العراق، عن قيام قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية بالانتشار على الشريط الحدودي مع تركيا.

وقال المصدر إن تعزيزات من قوات حرس الحدود وصلت إلى المناطق الحدودية بين العراق وتركيا وهنالك تعاون وتنسيق مع قوات البيشمركة في الانتشار وحماية المنطقة.

وأضاف أن القوات العراقية أصبحت على مقربة من أماكن انتشار ربايا الجيش التركي، فضلا عن ان قوات حرس الحدود مجهزة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهنالك انتشار مكثف على طول الشريط الحدودي بعد حادثة القصف التركي الأخير يوم أمس وجرى تفاهم مع حزب العمال على الانسحاب من الشريط الحدودي في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الوفد العراقي كان متوجها يوم أمس للقيام بتهيئة مهمة الانتشار واجتمع على سبيل الصدفة مع قوة من حزب العمال الكردستاني وحدث القصف الذي أودى بحياة اثنين من كبار الضباط.

وأمس الثلاثاء، شنت طائرة تركية مسيرة هجوما على موكب لعدد من ضباط قوات حرس الحدود، وأسفرت عن استشهاد ضابطين اثنين وإصابة 2 آخرين، ومنتسبين اثنين كانوا متواجدين في مكان الحادث.

وأدانت رئاسة الجمهورية الاعتداء التركي الذي حصل أمس، وعدته انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية، فيما دعت إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية والجلس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل الحدودية بالطرق السلمية

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الجيش التركي كردستان العراق قوات البيشمركة حرس الحدود العراقي

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