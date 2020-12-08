الأمن الإيراني: اعتقال 5 فرق تجسس لصالح "الموساد" والـ"CIA"

الوقت-أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أمس الثلاثاء، إحباط "عمل تجسسي يقف وراءه ضباط استخبارات من الموساد الإسرائيلي والـ سي.آي.إي واستخبارات بعض البلدان الأوروبيّة".

الأمن الإيراني أشار في بيان له، إلى أنّ "العمل التجسسي استهدف المشاريع النوويّة والسياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة والبنى التحتية في إيران"، مبرزاً أنّ الأمر يهدف أيضاً إلى "تشديد الحظر المجحف وعرقلة حصول إيران على المعرفة والتقنيات الحديثة، فضلاً عن خلق تحديات في علاقاتها مع البلدان المجاورة".

وأوضحت الوزارة، أنّ جهاز مكافحة التجسس "نجح في تفكيك واعتقال 5 فرق تجسس"، محذراً "جميع المغرر بهم والخائنين والمناهضين لإيران"، ومشدداً على أنّه "على صعيد الأمن القومي لن يخرج أيّ تحرك عن دائرة رصد كوادر الأمن".

ووعدت وزارة الأمن، الشعب الإيراني بـ"العمل والتصدي بحزم لأيّ مؤامرة للأعداء".

يذكر أنّ المتحدث باسم السلطة القضائيّة الإيرانيّة غلام حسين إسماعيلي، كان أعلن أمس عن أنّه تمّ في الأيام الأخيرة القبض على عدد من الجواسيس من قبل أجهزة الأمن.

إسماعيلي تحدث عن أنّه "تمّ اعتقال 5 أشخاص في وزارة الخارجية والصناعة وشركات صنع قطعات الغيار والمساندة في مجال الطاقة ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، وكان من بينهم متزعم زمرة (تندر) الذي ارتكب أعمالاً إرهابية".