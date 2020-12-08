بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس لتخوض سباق نائب الرئيس الأميركي

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  الأربعاء 22 ذی‌الحجه 1441

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انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات الوقت- عقدت المائدة المستديرة المتخصصة لمعهد "أنديشه سازان نور" للدراسات، بمناسبة "ذكرى المقاومة الإسلامية". وبحث الاجتماع، الذي حضره خبراء إقليميون وخبراء من غرب آسيا، الأبعاد المختلفة لـ "فصائل المقاومة" في المنطقة...

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب الوقت- إن الأمر لا يقتصر فقط على عدم تمكن دول مجلس التعاون من استعادة تماسكها المفقود عند اتخاذها مثل هذه المواقف، بل إن تبني مثل هذه المواقف، إذا تكرر في المستقبل، يمكن أن يقلل من قدرة هذه الدول الصغيرة والضعيفة على لعب دور فعّال في المعادلات الإقليمية، مما قد يؤدي إلى استنزاف ثروات هذه الدول الأعضاء بشكل كبير التي تخضع لسياسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟ الوقت- واهمةٌ؛ تظنُّ قوات سوريا الديموقراطية "قسد" ومن خلفها أمريكا أنّ الوضع استقرّ لها في الشرق السوري، وأنّه بات بإمكانها أن تصول وتجول كما يحلو لها، بل باتت تقتل دون أدنى إحساس بالمسؤولية...

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟ الوقت- يتزايد عدد المتظاهرين الصهاينة حول مكان اقامة رئيس وزراء كيانهم في القدس المحتلة يوما بعد يوم ، مطالبين بإقالته من السلطة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت هذا الصباح أن هناك ما لا يقل عن 15 ألف متظاهر هتفوا بشعارات مناهضة لبنيامين نتنياهو

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران الوقت- إن مجموعة الأشخاص الذين عملوا خلال السنوات الثلاث الماضية، كمستشارين سياسيين لـ"ترامب" لإيجاد العديد من الضغوط على إيران، تركوه الآن في أسوأ موقف ممكن له وهذا الامر قد يزيد من احتمال خسارة "ترامب" في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن شخصية مثل "بولتون"، قد كشفت خلال الفترة الماضية العديد من فضائح هذا الرئيس المتهور.

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الوقت-أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أمس الثلاثاء، إحباط "عمل تجسسي يقف وراءه ضباط

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بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس لتخوض سباق نائب الرئيس الأميركي

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بعد الاعتداء التركي.. العراق يعلن إلغاء زيارة مرتقبة لوزير الدفاع التركي إلى بغداد الوقت-أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركيّ خلوصي أكار لبغداد والتي

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نيويورك تايمز: متعهد أميركي علم بوجود "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت منذ سنوات الوقت-كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن برقيّة ديبلوماسيّة أميركيّة صدرت

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وزارة الامن تعلن تفكيك واعتقال 5 فرق تجسس الوقت- أعلنت وزارة الامن ان جهاز مكافحة التجسس في الوزارة نجحت في تفكيك و اعتقال 5 فرق تجسس .

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ميشال عون يعد الشعب اللبناني بكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت الوقت- وجّه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب اللبناني وعد فيها بكشف حقيقة ما حدث في مرفأ بيروت، الذي تعرض لانفجار هائل الثلاثاء الماضي.

رئيس منظمة الطاقة الذرية: انفجار بيروت آلم قلوب الجميع الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على اكبر صالحي، لدى لقائه السفير اللبناني في طهران ، إن الانفجار الذي وقع في بيروت آلم قلوب الجميع ، مضيفًا: "نحن ننتج معدات طبية ، من بينها أجهزة التنفس الاصطناعي ، وننوي التبرع ببعضها للشعب اللبناني".

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أخبار

بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس لتخوض سباق نائب الرئيس الأميركي

الأربعاء 22 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس لتخوض سباق نائب الرئيس الأميركي

بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس لتخوض سباق نائب الرئيس الأميركي

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الوقت-أعلن المرشح "الديمقراطي" للرئاسة الأميركيّة جو بايدن، اختيار السيناتور عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس لتخوض الانتخابات كنائبة له.

وقال بايدن في تغريدة له على "تويتر"، أنّه يتشرف بإعلان اختياره هاريس كـ"مقاتلة شجاعة، وأحد أفضل الموظفين العموميين في البلاد - بصفتها رفيقتي في الانتخابات".

بايدن أشار إلى أنّه "عندما كانت كامالا مدعية عامة عملت بشكل مقرب مع ابني بو، راقبتهما وهما يتعاملان مع البنوك الكبيرة، ويرفعان العمال، ويحميان النساء والأطفال من سوء المعاملة".

وأضاف: "كنت فخوراً حينها، وأنا فخور الآن بأنها ستكون شريكتي في هذه الحملة".

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أيدت من جهتها ترشيح هاريس لمنصب نائب الرئيس، واعتبرت أنّ سجلها "منصف في دعم سلطة القانون والعدالة".

يذكر أنّ هاريس كانت على قائمة المُرشّحات لمنصب نائب الرئيس، وفق استطلاعات الرأي وتوجّهات قيادات الحزب "الديمقراطي".

هاريس، البالغة من العمر 55 عاماً، تعتبر أول امرأة من ذوي البشرة السوداء ومن أصل آسيوي في منصب مهم، وهي ثاني امرأة من ذوي البشرة السوداء يتمّ انتخابها في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2016، ما سيساعد الحزب "الديمقراطي" في الحصول على أصوات ذوي البشرة السوداء.

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نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس جو بايدن الحزب الديمقراطي. الولايات المتحدة الأميركية نانسي بيلوسي

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