إصابة أكثر من 20,122,700 شخص بوباء كورونا حول العالم

الوقت-تخطّت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم 20 مليوناً، أكثر من نصفها في القارة الأميركية.

وتم الإعلان عن أول مليون حالة بعد 3 أشهر من بدء تفشي الوباء، وبعد 3 أشهر أخرى ناهز العدد 10 ملايين، ولم يمض شهر ونصف شهر فقط حتى تجاوزت الإصابات 20 مليون حالة.

لكن يبدو أن وتيرة الوباء استقرت منذ منتصف تموز/يوليو على مستوى العالم.

وسُجّلت رسمياً إصابة 20,122,700 شخص بوباء كورونا، الذي أودى بحياة 736,828 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وتبقى الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 163,465 وفاة، تليها البرازيل 101,752وفاة، ثم المكسيك 53,003 وفاة، والمملكة المتحدة 46526 وفاة، والهند 45257 وفاة.

وبين البلدان الأكثر تضرراً، تعد بلجيكا الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لعدد سكانها إذ سجلت 852 وفاة لكل مليون نسمة، تليها المملكة المتحدة 685، والبيرو ،645، وإسبانيا 611، وإيطاليا 582، والسويد 571.

وأمرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، بفرض الحجر على مدينة أوكلاند، أكبر مدن البلاد، لمدة 3 أيام على الأقل، بعد ظهور 4 حالات إصابة بفيروس كورونا فيما لم يتم تسجيل أي إصابة من عدوى محلية منذ 100 ويومين خارج المراكز المخصصة للعزل أو الحجر الصحي.

ولم يتم تسجيل أي إصابة في البلاد منذ 1 أيار/مايو، واستأنف النيوزيلنديون حياة شبه طبيعية، بدون الالتزام بأي قدر من تدابير التباعد الاجتماعي.

بولينيزيا الفرنسية، التي بقيت حتى الآن بمنأى من الوباء، شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 3 أيام، 43 حالة جديدة.

وتمهلت السلطات في الإبلاغ عن هذه الإصابات، ما أثار غضب جزء من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أمس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل بلاده أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية إنه "على حد علمي، هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشار بوتين إلى أن "اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة"، مكرراً أن "اللقاح قد اجتاز جميع الاختبارات اللازمة". ونوه الرئيس الروسي أن إحدى بناته تم تطعيمها باللقاح الروسي و"تشعر بصحة جيدة".