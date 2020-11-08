وزارة الامن تعلن تفكيك واعتقال 5 فرق تجسس

الوقت- أعلنت وزارة الامن ان جهاز مكافحة التجسس في الوزارة نجحت في تفكيك و اعتقال 5 فرق تجسس .

وافاد مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الامن بان جهاز مكافحة التجسس في الوزارة اعلن انه ومن خلال الجهود المتواصلة لكوادر الوزارة ومن اجل توجيه ضربات متتالية لأجهزة التجسس لنظام الهيمنة ، تم تحديد واعتقال عدد من الجواسيس المرتبطين بأجهزة التجسس المذكورة.

ويحاول ضباط اجهزة المخابرات الاجنبية من خلال استخدام أساليب استخباراتية متطورة ومتنوعة التجسس على المشاريع النووية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والبنية التحتية لصالح وكالة المخابرات المركزية الاميركية والموساد وبعض الدول الأوروبية المتورطة في قضايا التجسس الأخيرة ؛ وصولا الى تخريب البنية التحتية والمشاريع وتشديد الحظر المجحف وعرقلة حصول الجمهورية الإسلامية الايرانية على المعرفة والتقنيات الحديثه ، فضلاً عن خلق تحديات في علاقات الجمهورية الإسلامية الايرانية مع البلدان المجاورة حيث ساهمت يقظة كوادر الامن في احباط هذه المحاولات اليائسة .

وحذر جهاز مكافحة التجسس في وزارة الامن جميع المغرر بهم والخائنين والمناهضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا انه على صعيد الامن القومي لن يخرج اي تحرك عن دائرة رصد كوادر الامن ونعد الشعب الايراني الكريم والعزيز بأننا سنتعامل ونتصدى بحزم لأي مؤامرة للاعداء .