روحاني: الجهود لإنتاج الأدوية ولقاح كورونا ستستمر حتى تحقيق النتيجة النهائية

الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني انه في الأشهر الأخيرة وفي ظل الجهود المبذولة تم اتخاذ خطوات جيدة لإنتاج أدوية ولقاح فيروس كورونا ويجب أن يستمر هذا المسار بقوة وسرعة حتى الوصول إلى النتيجة النهائية والحاسمة .

وأكد الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء ، في لقاء مع مجموعة من المديرين الذين يلعبون دورًا في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الشركات الحكومية والعامة والمعرفية: نطمئن شعبنا العزيز بان العلماء والباحثون والمتخصصون الشباب في البلاد والشركات المعرفية والشركات المسؤولة يعملون بحافز كبير وجهود على مدار الساعة لإنتاج الأدوية ولقاح كورونا ، وتقدم الحكومة الدعم اللازم والكامل لهذه الجهود.

وشكر روحاني جميع العاملين في مجال إنتاج الأدوية ولقاح الأمراض ، خاصة في مجال مكافحة مرض كوفيد 19 ، وقال: "في الأشهر الأخيرة ، مع الجهود المبذولة ، تم اتخاذ خطوات جيدة لإنتاج الأدوية ولقاح فيروس كورونا". ويجب أن يستمر هذا المسار بقوة وسرعة حتى الوصول إلى النتيجة النهائية والحاسمة .

وشدد روحاني على أن الجهود المبذولة لإنتاج العقاقير واللقاح الموثوق لعلاج فيروس كورونا والوقاية منه لا تعني أن نتردد في الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية ، وقال انه مادام لم نتوصل الى اللقاء والدواء الذي يحظى بالتاييد يجب أن يكون التنفيذ الدقيق والكامل للتعليمات الصحية على جدول أعمالنا.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية في جميع الأمور والمراسم بما في ذلك مراسم العبادة المستحبة والواجبة ، وضرورة هذا الموضوع دفعت حتى الى عدم اقامة فريضة الحج هذا العام وان الدولة المضيفة والدول الاخرى لم يتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن مراسم العبادة الإلزامية ستقام هذا العام.

وقال روحاني إنه في جميع الاحتفالات ، يجب علينا جميعًا اتباع البروتوكولات الصحية بدقة وبشكل كامل ، مضيفًا انه كما اقيمت مراسم رمضان عبر الالتزام بالتعليمات ستقام مراسم العزاء في شهر محرم أيضًا فنحن بحاجة إلى هذه الروحانية.

وفي إشارة إلى الأنشطة البحثية التي أجريت في مجال مكافحة فيروس كورونا ، أضاف الرئيس روحاني إن تفشي فيروس كورونا ، إلى جانب المشاكل التي خلقها للشعب والطاقم الطبي في البلاد ، فانه خلق فرصة للبحث العلمي وجهد بحثي استثنائي. وقد حشد الباحثون والعلماء في البلاد كل طاقاتهم لاحتواء هذا الفيروس الذي تفشى بالعالم في أسرع وقت ممكن.

وقال روحاني إن تفشي هذا المرض خلق ظروفًا خاصة للعالم ، مضيفًا أنه ينبغي بذل الجهود في اتجاهين لإنتاج الأدوية ولقاح علاج الفيروس والوقاية منه بقوة.

ولفت إلى التقارير الخاصة بالإجراءات المتخذة لإنتاج لقاح كورونا بطرق مختلفة و قال الرئيس روحاني: "إن إنتاج اللقاحات التي يحتاجها المجتمع لطالما كان من الامور التي ركزت عليه الحكومة واليوم بسبب تفشي فيروس كورونا نحن نؤمن بأنه يجب في هذه المرحلة ان يدعم الجميع قطاع المعرفة التقنية لإنتاج هذا اللقاح.

وشدد روحاني على أن أي طريقة يتم اعتمادها في إنتاج المزيد من اللقاحات ستحظى بمزيد من الدعم الحكومي ، وأضاف: "لحسن الحظ ، تم اتخاذ خطوات مهمة اليوم في بلدنا إلى جانب دول العالم المتقدمة في إنتاج الأدوية واللقاح ضد هذا المرض" .