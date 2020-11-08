ميشال عون يعد الشعب اللبناني بكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت

الوقت- وجّه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب اللبناني وعد فيها بكشف حقيقة ما حدث في مرفأ بيروت، الذي تعرض لانفجار هائل الثلاثاء الماضي.

كتب عون، على "تويتر"، الثلاثاء: "بعد أسبوع على الكارثة، أجدد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق".

وتابع: "ما الإحالة إلى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك".

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 171 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلّف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمارا وخرابا في مدينة بيروت التي اعتبرت مدينة منكوبة.

إثر ذلك، هبت مختلف شرائح الشعب اللبناني لإغاثة المنكوبين وتقديم العون والإيواء للمشردين. حيث ساهم حزب الله بتحشيد كل امكاناته لتقديم العون وأطلق حملة للتبرع بالدم للمصابين.

وتقاطرت المساعدات الدولية الى لبنان من مختلف الدول. ومن ضمن الدول التي سارعت لتقديم المساعدات الانسانية والإغاثية، الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي أرسلت حتى الآن 4 طائرات نقلت اكثر من 90 طنا من مختلف المساعدات، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني مع كادر طبي متكامل والمعدات اللازمة. ووعدت ايران تقديم المزيد من المساعدات.