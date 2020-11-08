روسيا تتفق على إنتاج لقاحها في 5 دول

الوقت- اتفقت روسيا مع 5 دول على أنها ستنتج 500 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فايروس كورونا كل عام.

صرح بذلك رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 20 بلدا قدمت طلبات بشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد أفادت في وقت سابق بأن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعلن عن رغبته في اختبار اللقاح الروسي على نفسه.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 11 آب/أغسطس عن تسجيل أول لقاح ضد فايروس كورونا، مشيرا إلى أن تلقيح سكان روسيا سيجري على أساس التطوع الشخصي.

أما وزير الصحة الروسي، ميخائيل ماروشكو، فقال إن اللقاح الروسي الجديد أطلقت عليه تسمية "سبوتنيك V" وأشار إلى أن اللقاح أكد فاعليته في تشكيل المناعة الثابتة وأمانة استخدامه أثناء اختباراته الأخيرة.

من ناحية أخرى فإن رئيس مركز "غامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، غينسبورغ، أعلن أن التداول المدني للقاح يبدأ في أقاليم روسيا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ينابر المقبل.