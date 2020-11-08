تونس: المشيشي يتجه لتشكيل حكومة مستقلين و"النهضة" تعارض

الوقت-أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، توجهه لتأليف حكومة مستقلة تماماً عن الأحزاب، مشيراً إلى أنّ الخلافات الكبيرة بين الأحزاب تصعّب تأليف حكومة سياسية.

إلا أن حركة النهضة لا زالت متمسكة بتأليف حكومة سياسية، تحظى بدعم سياسي وبرلماني واسع، في وقت يواصل فيه المشيشي مشاورات تأليف حكومته.

فيما يؤيد اتحاد "الشغل القوي" واتحاد "الصناعة والتجارة" وأحزاب مثل "تحيا تونس" و"الحزب الدستوري الحر"، خيار حكومة كفاءات.

ويحتاج المشيشي الذي كلفه الرئيس قيس سعيد، في 26 تموز/يوليو، خلفاً لإلياس الفخفاخ، إلى 109 أصوات في البرلمان للحصول على الثقة.

ودخلت مشاورات تأليف الحكومة الأسبوع الثالث، وفي حال فشلها في نيل الثقة من البرلمان، يمكن للرئيس سعيد، أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة.