ربيعي: ما من اتفاق مع واشنطن في ظل العقوبات القصوى

الوقت-قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت لديه فرصة 4 سنوات ليتخذ "مساراً صحيحاً وقانونياً وينتهج دبلوماسية ناجحة مع إيران، لكنه ارتكب أفدح الأخطاء التي شهدتها أميركا خلال العقود الماضية".

وقال ربيعي لوكالة "إيرنا" إن ترامب حتى لو فاز بفترة رئاسية ثانية، فإنه "لن يستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما دام يواصل سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإيرانية"، مضيفاً أن "استمرار سياسة العداء ضد الشعب الإيراني سيستمر بالمقاومة القصوى".

وكان الرئيس الأميركي أعلن أنه سيبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية "على وجه السرعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع ربيعي: "أميركا تعلم جيداً أن محاولاتها التخريبية المغرضة وغير القانونية، ستنتهي بفشل ذريع، يُسفر عن عزلة أميركا".

وأكد أن "المجتمع الدولي مصمم على صيانة القوانين والمقررات والاتفاقيات الدولية، بما يشكل سداً غير قابل للاختراق من قبل أميركا".