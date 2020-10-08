ظريف: الاتفاق النووي هو نتيجة الانتقال من النهج السلبي إلى النهج الإيجابي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 20 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟ الوقت- يتزايد عدد المتظاهرين الصهاينة حول مكان اقامة رئيس وزراء كيانهم في القدس المحتلة يوما بعد يوم ، مطالبين بإقالته من السلطة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت هذا الصباح أن هناك ما لا يقل عن 15 ألف متظاهر هتفوا بشعارات مناهضة لبنيامين نتنياهو

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران الوقت- إن مجموعة الأشخاص الذين عملوا خلال السنوات الثلاث الماضية، كمستشارين سياسيين لـ"ترامب" لإيجاد العديد من الضغوط على إيران، تركوه الآن في أسوأ موقف ممكن له وهذا الامر قد يزيد من احتمال خسارة "ترامب" في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن شخصية مثل "بولتون"، قد كشفت خلال الفترة الماضية العديد من فضائح هذا الرئيس المتهور.

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة الوقت- ما إن انتشرت فيديوهات تفجيرات مرفأ بيروت حتى سارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إعلان قدومه إلى لبنان، وبالفعل جاء ماكرون وتجول في شوارع بيروت واستمع لهموم الناس وكأنه "الوصي الجديد القديم" على...

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع بدفعٍ من أنقرة انقلب السلطان بن طارق على تاريخ السلطنة المعروف بالحياد، وخصوصاً في

من المستفيد من انفجار بيروت؟ الوقت- هناك مخاوف من إمكانية تكرار السيناريو الذي حدث بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، والذي أتاح فرصةً للتدخل الأجنبي في لبنان، من خلال استغلال حادثة انفجار بيروت وطبعاً على نطاق أوسع وأخطر...

أخبار

الرئيس الأفغاني يوقّع مرسوم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان

الرئيس الأفغاني يوقّع مرسوم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان

الوقت- قالت مصادر لـ"رويترز" إن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقع يوم الاثنين على مرسوم بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان، والتي قالت الحركة إن إطلاق سراحهم شرط لبدء محادثات السلام.

منظمة الصحة العالمية تدعو لمكافحة موجات تفشي جديدة لكورونا الوقت- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إنه لم تظهر لدى فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، أنماطا موسمية وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.

الحكومة اللبنانية تعلن استقالتها على لسان رئيس الوزراء اللبناني الوقت- قدم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء اليوم الاثنين، استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون.

ظريف: الاتفاق النووي هو نتيجة الانتقال من النهج السلبي إلى النهج الإيجابي الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان الإتفاق النووي هو نتيجة الانتقال من النهج السلبي إلى النهج الإيجابي.

روحاني: الحكومة تعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحسين الوضع المعيشي للشعب الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، ان الحكومة تعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحقيق الانفراج في الاقتصاد الإيراني وتحسين الوضع المعيشي للشعب وستحبط مؤامرات الأعداء.

ظريف: نستخدم شتى الأساليب لاستعادة الأرصدة المجمدة الوقت- صرح وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ان تجارة المقايضة أو شراء السلع تعد من الإجراءات المتخذة لاستعادة الأموال الإيرانية المجمدة في دول أخرى وأضاف، "نحن نتفاوض على استعادة الأرصدة المجمدة وسنتابع الموضوع من خلال رفع الشكوى الى المحاكم المعنية إذا تطلب الأمر".

واعظي: اعضاء مجلس الامن أمام اختبار كبير الوقت- قال رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي ان اعضاء مجلس الامن أمام اختبار كبير لاظهار استقلالهم في التصويت ومعارضتهم للضغوط الاميركية ولمنع انهيار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

محكمة واشنطن تصدر أمر استدعاء قضائي بحق ابن سلمان.. ما القصة؟ الوقت- أصدرت محكمة واشنطن أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

معلومات عن استقالة الحكومة اللبنانية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة الوقت- رجّحت معلومات إخبارية أن "تقدم الحكومة اللبنانية استقالتها والحديث بدأ عن تكليف السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة".

تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين في وسط بيروت الوقت- تجددت وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان: مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي ما يستدعي التزام السلطات بالإصلاحات الوقت- أكد البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان استعداد "الشركاء لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان ما يستدعي التزام السلطات اللبنانية بالقيام سريعا بالإجراءات والاصلاحات.

الرئيس اللبناني: الهدف من المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تضييع الحقيقة الوقت- أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن لا أساس من الصحة لرواية موقع "أساس" عن الحوار بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والامين العام للجامعة العربية أبو الغيط، وموقف الرئيس عون من موضوع التحقيق الدولي حدده يوم الجمعة الماضي.

صالحي يدعو اعضاء لجنة الطاقة البرلمانية لتفقد المراكز النووية بالبلاد والوقوف على انجازاتها الأخيرة الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "علي اكبر صالحي" : ان ايران واصلت البقاء في الاتفاق النووي بناء على تعليمات قائد الثورة الاسلامية، ونحن لم نفقد اقتدارنا النووي وانما لدينا ما يمكننا من الدفع بعجلة الطاقة النووية نحو الامام، وقد حققنا انجازات جيدة في هذا المجال.

روحاني : تضامن العالم مع مأساة الشعب اللبناني مؤشر على يقظة الضمير الإنساني الوقت- جدد الرئيس الايراني حسن روحاني ، مشاعر الحزن والاسف باسم ايران حكومة وشعبا ازاء ماساة انفجار مرفأ بيروت؛ معربا عن ارتياحه لتضامن العالم مع الشعب اللبناني المتضرر و اعتبره مؤشرا على يقظة الضمير الانساني وانبعاث مشاعر التعاطف والمحبة بين البشر في عالمنا المعاصر .

ظريف يقدم للبرلمان تقريرا عن وضع الارصدة المجمدة بالخارج الوقت- قال المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية محمد مهدي مفتاح ان ظريف أعلن اننا ندير بالطبع اقتصادنا الخارجي باستخدام أدواتنا وعمق القضايا الاستراتيجية في المنطقة.

البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد الوقت- حذرت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي من خطورة ما تحتويه المواقع والسفارة الأميركية في العاصمة بغداد من مخزون اسلحة ومتفجرات .

طهران: مرتكبو مجزرتي هيروشيما وناكازاكي يدعون الريادة في التصدي لأسلحة الدمار الشامل الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، يوم الاحد، أن قصف هيروشيما وناكازاكي بالنووي مازال يموج في ذكريات الشعب الياباني، قائلا: ان المرتكب لعمليتي القصف هاتين، هي الدولة التي بدلا من تحمل المسؤولية، تدعي الريادة في التصدي لأسلحة الدمار الشامل.

ايرج مسجدي : حكومة الكاظمي قطعت اشواطا جيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع ايران الوقت- قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي" : ان حكومة رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" قطعت اشواطا جيدة في مجال تعزيز العلاقات مع طهران.

السفير الايراني في فنزويلا: تعيين ابرامز لملف ايران يبين التشوش في سياسة ترامب الوقت- أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى كاراكاس، يوم الاحد، أن تعيين عنصر فاشل لمهمة مستحيلة لممارسة الضغوط القصوى على ايران، يبين مدى التشوش في السياسة الخارجية لترامب الارهابي الفاشل.

القضاء الفنزويلي يحكم بالسجن 20 عاماً على جنديين أميركيين الوقت-حكم القضاء الفنزويلي بالسجن عشرين عاماً على عسكريين أميركييْن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لبنان التائه في الفوضى السياسية.. تعويم الفوضى لمصلحة من؟

القرار الأمريكي لتمديد العقوبات على إيران لن ينال الأصوات اللازمة

الأسرى الفلسطينين بين فكيّ الاعتقال وكورونا..حركة الجهاد تدعو لمعركة الأمعاء الخاوية

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟

البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد

البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان: مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي ما يستدعي التزام السلطات بالإصلاحات

ظريف: نستخدم شتى الأساليب لاستعادة الأرصدة المجمدة

صالحي يدعو اعضاء لجنة الطاقة البرلمانية لتفقد المراكز النووية بالبلاد والوقوف على انجازاتها الأخيرة

تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين في وسط بيروت

واعظي: اعضاء مجلس الامن أمام اختبار كبير

روحاني: الحكومة تعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحسين الوضع المعيشي للشعب

محكمة واشنطن تصدر أمر استدعاء قضائي بحق ابن سلمان.. ما القصة؟

روحاني : تضامن العالم مع مأساة الشعب اللبناني مؤشر على يقظة الضمير الإنساني

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

من المستفيد من انفجار بيروت؟

الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع

الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين

يُنفذون وصيّة جدّهم.. دعم الفرقاء طريق آل سعود لتقسيم اليمن

خلافات جوهرية داخل مجلس الأمن حول التمديد لليونيفيل في لبنان

كورونا حول العالم: أمبركا الأكثر تأثّراً بالجائحة وتراجع الإصابات في الصين

إيران تعلن عن استعدادها لإعادة بناء مرفأ بيروت

"معاريف": هكذا رد العالم العربي على وضع "إسرائيل" علم لبنان في تل أبيب

مواقف دولية متضامنة مع لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت

"سابك" السعودية تسجل خسائر بعشرات ملايين الدولارات بسبب انخفاض المبيعات

بايدن يدعو ترامب والعالم إلى تعبئة المساعدة على الفور لجرحى انفجار بيروت

لبنانيون يطلقون حملات مساعدة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

حركة النجباء العراقية: هناك قرار موحد للمقاومة العراقية بمواجهة القوات الأميركية

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟

آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري

كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

الرئيس الجزائري يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبيّة و يوجه رسالة إلى مصر

الأوضاع الوخيمة في الجيش الصهيوني..."كورونا" يُجثي جيش الاحتلال على ركبتيه قبل الحرب

الكاظمي يصب الزيت على النار تحت رماد كركوك

ماذا يحدث وسط اليمن.. ما هي المناطق التي تمّ تحريرها في محافظتي البيضاء ومأرب من قبضة تحالف العدوان؟ + صور ميدانية

تفاصيل استشهاد قائد عراقي في شمال بغداد .. من المستفيد من زعزعة أمن بغداد؟

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

من المستفيد من انفجار بيروت؟

حكومة نتنياهو تعيش الموت السريري..هل يقطع المتظاهرون عنها أوكسجين الحياة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ظريف: الاتفاق النووي هو نتيجة الانتقال من النهج السلبي إلى النهج الإيجابي

الإثنين 20 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
ظريف: الاتفاق النووي هو نتيجة الانتقال من النهج السلبي إلى النهج الإيجابي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان الإتفاق النووي هو نتيجة الانتقال من النهج السلبي إلى النهج الإيجابي.

جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، في الخطاب المباشر الثالث لوزير الخارجية من سلسلة خطباته تحت عنوان "العالم في المرحلة الانتقالية" عبر الإنستغرام من كلية دراسات العالم بجامعة طهران.

واستهل ظريف خطابه اليوم بتقديم تعازيه للشعب اللبناني وأعرب عن أمله في ترميم الخسائر الناجمة عن الانفجار المروع في مرفأ بيروت وقبل الدخول في الموضوع الرئيسي، بث ظريف فيلم joy story الشهير للرسوم المتحركة الذي كان يحمل رسالة للجمهور.

وتطرق ظريف في خطابه الى موضوع "تداول السلطة واللاعبين الجدد" ودورهم والتحديات التي يواجهونها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ظريف الاتفاق النووي النهج الايجابي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء