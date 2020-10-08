روحاني: الحكومة تعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحسين الوضع المعيشي للشعب

الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، ان الحكومة تعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحقيق الانفراج في الاقتصاد الإيراني وتحسين الوضع المعيشي للشعب وستحبط مؤامرات الأعداء.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة العلیا للتنسیق الاقتصادي مساء اليوم الإثنين الذي انعقد بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، وأعضاء اللجنة الاقتصادية للحكومة، وممثلين عن السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي.

وأشار الرئيس روحاني الى ضرورة الحفاظ على الانسجام والتماسك بين السلطات الثلاث من أجل حلحلة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب والتصدي للحظر ومؤامرات الأعداء.