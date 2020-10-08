ظريف: نستخدم شتى الأساليب لاستعادة الأرصدة المجمدة

الوقت- صرح وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ان تجارة المقايضة أو شراء السلع تعد من الإجراءات المتخذة لاستعادة الأموال الإيرانية المجمدة في دول أخرى وأضاف، "نحن نتفاوض على استعادة الأرصدة المجمدة وسنتابع الموضوع من خلال رفع الشكوى الى المحاكم المعنية إذا تطلب الأمر".

وفي تصريح له اليوم الإثنين من مجلس الشورى الإسلامي، قدم ظريف شرحا عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية لإستعادة الأرصدة الإيرانية من النقد الأجنبي المجمدة في مصارف العديد من الدول.

وتابع ظريف، "لقد تم إيجاد أساليب عدة خلال هذه السنوات لإستعادة أموال بلادنا من الدول الأخرى، ونحن نستخدمها".

وردا على سؤال حول ما إذا كنا قد نجحنا في إستعادة بعض مطالباتنا المالية من بعض الدول، قال وزير الخارجية، "في بعض المواطن، نعم، لقد أعادت بعض الدول جزءا من أموالنا".