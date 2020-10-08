محكمة واشنطن تصدر أمر استدعاء قضائي بحق ابن سلمان.. ما القصة؟

الوقت- أصدرت محكمة واشنطن أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

أفادت بذلك قناة "الجزيرة" واوضحت ان امر الاستدعاء القضائي لابن سلمان جاء في إطار قضية مسؤول الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري".

وكان الجبري قد طالب محكمة بواشنطن باقرار تعويضات من ولي العهد السعودي ومقربين منه لتدبيرهم محاولة لقتله.

وتستند الدعوى القضائية المقدمة من قبل الجبري على مستندات تؤكد بان محمد بن سلمان أرسل فريقا الى كندا لتنفيذ قتل خارج القانون ضده.

كما تستند الى علم مسؤولين اميركيين كبار بتفاصيل محاولة اغتيال الجبري من قبل بن سلمان.

واشارت الدعوى القضائية الى ان بن سلمان تعقب الجبري في كندا واميركا لاغتياله والحصول على ملفات بالغة الاهمية.

وقبل ايام، دخلت الخارجية الأميركية على خط قضية ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري، بعد يوم واحد من دعوى مثيرة رفعها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام القضاء الأميركي وتضمنت وقائع مروعة.

وثمنت الخارجية الأميركية جهود الجبري، ووصفته بأنه كان شريكا موثوقا فيه للإدارة الأميركية في قضايا مكافحة الإرهاب، على حد قولها.