الرئيس اللبناني: الهدف من المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تضييع الحقيقة

الوقت- أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن لا أساس من الصحة لرواية موقع "أساس" عن الحوار بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والامين العام للجامعة العربية أبو الغيط، وموقف الرئيس عون من موضوع التحقيق الدولي حدده يوم الجمعة الماضي.

وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الحقيقة، والقضاء يجب ان يكون سريعاً من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء.

وجاء في البيان: نشر موقع " أساس" الالكتروني معلومات مغلوطة حول لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، وتناقلت وسائل الاعلام هذه المعلومات حول موقف رئيس الجمهورية من تولي جهات عربية او دولية التحقيق في الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.

وأضاف البيان: يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة مطلقاً لرواية موقع "أساس" لان موقف رئيس الجمهورية عبر عنه خلال الحوار مع الإعلاميين يوم الجمعة الماضي حيث اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ "الهدف منه تضييع الحقيقة"، مشددا على انه "لا يعود للحكم أي معنى اذا طال صدوره والقضاء يجب ان يكون سريعا" لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب ان تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء."