صالحي يدعو اعضاء لجنة الطاقة البرلمانية لتفقد المراكز النووية بالبلاد والوقوف على انجازاتها الأخيرة

الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "علي اكبر صالحي" : ان ايران واصلت البقاء في الاتفاق النووي بناء على تعليمات قائد الثورة الاسلامية، ونحن لم نفقد اقتدارنا النووي وانما لدينا ما يمكننا من الدفع بعجلة الطاقة النووية نحو الامام، وقد حققنا انجازات جيدة في هذا المجال.

وافاد عضو الهيئة الرئاسية بلجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي "هادي بيكي نجاد"، ان تصريحات صالحي هذه جاءت خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم الاحد.

واضاف "بيكي نجاد" اليوم الاحد، ان صالحي قدم تقريرا حول الاتفاق النووي وآثاره على الطاقة النووية (في ايران)، كما قام بالرد على اسئلة اعضاء لجنة الطاقة النيابية خلال اجتماعها اليوم.

واضاف النائب في مجلس الشورى الاسلامي، ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، دعا اعضاء لجنة الطاقة لزيارة المراكز النووية في البلاد ومشاهدة انجازاتها الاخيرة.