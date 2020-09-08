روحاني : تضامن العالم مع مأساة الشعب اللبناني مؤشر على يقظة الضمير الإنساني

الوقت- جدد الرئيس الايراني حسن روحاني ، مشاعر الحزن والاسف باسم ايران حكومة وشعبا ازاء ماساة انفجار مرفأ بيروت؛ معربا عن ارتياحه لتضامن العالم مع الشعب اللبناني المتضرر و اعتبره مؤشرا على يقظة الضمير الانساني وانبعاث مشاعر التعاطف والمحبة بين البشر في عالمنا المعاصر .

جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس روحاني باجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، والذي ناقش ايضا اخر التطورات والمخاطر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والقرارات التي ينبغي اتخاذها على صعيد البلاد في هذا الخصوص.

وصادق مجلس الوزراء الذي تراسه روحاني اليوم، ايضا، على بعض المقترحات المتعلقة بدعم الاستثمار المتبادل بين ايران وكرواتيا، الى جانب المصادقة على لائحة التعاون المتبادل في الشؤون المدنية بين ايران وكازاخستان، ليتم عرضهما على مجلس الشورى الاسلامية والمصادقة البرلمانية عليهما.