ظريف يقدم للبرلمان تقريرا عن وضع الارصدة المجمدة بالخارج

الوقت- قال المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية محمد مهدي مفتاح ان ظريف أعلن اننا ندير بالطبع اقتصادنا الخارجي باستخدام أدواتنا وعمق القضايا الاستراتيجية في المنطقة.

واوضح محمد مهدي مفتاح ، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس حول اجتماع لجنته بحث مساء اليوم الاحد بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومساعدة للشؤون الاقتصادية غلام رضا انصاري قضية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة في بنوك الدول المختلفة .

وأضاف ان ظريف قدم في اجتماع اليوم تقريراً إمام اللجنة حول اجراءات وزارة الخارجية على الصعيد الدبلوماسية الاقتصادية ، وشدد على أن وزارة الخارجية وسفاراتنا يجب أن تكون في ظل الحظر أكثر نشاطاً في مجال الدبلوماسية كما قال ان اجراءاتنا وسياستنا في ظل هذه الظروف هي بطريقة يمكننا من خلالها إدارة اقتصاد البلد بشكل جيد.

وقال مفتاح إنه تم خلال الاجتماع الرد على التساؤلات والغموض الموجود في أذهان الناس بخصوص قضايا السياسة الخارجية للبلاد في المجال الاقتصادي قبل ان يقوم النواب بطرح تساؤلاتهم في المجال السياسي واقتصاد البلاد على الساحة الدولية.

وقال المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية: إن الإجابات الرئيسية لوزير الخارجية كانت حول حقيقة أن سلوك الدول الأجنبية يقوم على اساس منطق اقتصادي ، فهي تراهن على الأرباح والمصالح الطويلة الأمد كأساس في تعاطيها مع الدول الأخرى.