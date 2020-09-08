البرلمان العراقي يحذر من خطورة مخازنِ الاسلحة والمتفجرات في المواقع والسفارة الاميركية وتهديدها لسكان العاصمة بغداد

الوقت- حذرت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي من خطورة ما تحتويه المواقع والسفارة الأميركية في العاصمة بغداد من مخزون اسلحة ومتفجرات .
وفي تصريحٍ خاص لقناةِ العالم دعا عضو لجنةِ الامن والدفاع بدر الزيادي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تحييد المخازن الاميركية التي تحوي مواد قابلة للانفجار تهدد العاصمة بغداد وعدة مدن .
وقال الزيادي ان اللجنة اعدت ملفا بالخروقات الاميركية وسيتم تسليمه الى رئيس الحكومة واشار الى ان القوات الاميركية في السفارة بالمنطقة الخضراء اجرت مناورات شكلت تهديدا مباشرا لسكان العاصمة .