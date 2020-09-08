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  الأحد 19 ذی‌الحجه 1441

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أخبار

السفير الايراني في فنزويلا: تعيين ابرامز لملف ايران يبين التشوش في سياسة ترامب

الأحد 19 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
السفير الايراني في فنزويلا: تعيين ابرامز لملف ايران يبين التشوش في سياسة ترامب
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الوقت- أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى كاراكاس، يوم الاحد، أن تعيين عنصر فاشل لمهمة مستحيلة لممارسة الضغوط القصوى على ايران، يبين مدى التشوش في السياسة الخارجية لترامب الارهابي الفاشل.

وفي تغريدة له بشأن استقالة برايان هوك المبعوث الاميركي الخاص في شؤون ايران، وتعيين إليوت ابرامز المبعوث الاميركي في شؤون فنزويلا بديلا له، كتب السفير حجت الله سلطاني: إن تعيين العنصر الفاشل، إليوت ابرامز، لمهمة مستحيلة وممارسة الضغوط القصوى ضد ايران، تبين الاضطراب والضياع في السياسة الخارجية لترامب الارهابي الفاشل.

الجدير بالذكر، أن مسؤولا كبيرا سابقا في الإدارة الاميركية قال لصحيفة واشنطن بوست، انه تم الطلب من رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران ان يقدم استقالته، لكي يعتبر هو المقصر في فشل الاستراتيجية ضد ايران.

في حين اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية على لسان المتحدث باسم بعثتها في منظمة الامم المتحدة بنيويورك، بأنه لا فرق لديها من يتولى مسؤولية تنفيذ سياسات واشنطن الفاشلة.

وعلق أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، على استقالة برايان هوك، في تغريدة له على تويتر، حيث كتب: لقد ذهب "برايان" خالي الوفاض من البيت الابيض كما ذهب "جون"، وقد يضطر "مايك" ايضا لحزم حقائبه قبل ذهاب "دونالد".

وفي سياق متصل، بيّن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدة له على تويتر، أنه لا فريق بين جون بولتون أو برايان هوك او إليوت ابرامز، مصرحا: ان ايران لقمة أكبر من فم كل المسؤولين الاميركيين الحاليين والمستقبليين.

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ايران سفير أميركا ترامب سياسة خارجية فاشلة ابرامز

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