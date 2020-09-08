موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 19 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران الوقت- إن مجموعة الأشخاص الذين عملوا خلال السنوات الثلاث الماضية، كمستشارين سياسيين لـ"ترامب" لإيجاد العديد من الضغوط على إيران، تركوه الآن في أسوأ موقف ممكن له وهذا الامر قد يزيد من احتمال خسارة "ترامب" في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصتاً وأن شخصية مثل "بولتون"، قد كشفت خلال الفترة الماضية العديد من فضائح هذا الرئيس المتهور.

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة الوقت- ما إن انتشرت فيديوهات تفجيرات مرفأ بيروت حتى سارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إعلان قدومه إلى لبنان، وبالفعل جاء ماكرون وتجول في شوارع بيروت واستمع لهموم الناس وكأنه "الوصي الجديد القديم" على...

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع بدفعٍ من أنقرة انقلب السلطان بن طارق على تاريخ السلطنة المعروف بالحياد، وخصوصاً في

من المستفيد من انفجار بيروت؟ الوقت- هناك مخاوف من إمكانية تكرار السيناريو الذي حدث بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، والذي أتاح فرصةً للتدخل الأجنبي في لبنان، من خلال استغلال حادثة انفجار بيروت وطبعاً على نطاق أوسع وأخطر...

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟ الوقت- يمر لبنان بظروف استثنائية لم يشهدها من عقود طويلة، فالأزمات المتلاحقة تكاد تنهش جسد لبنان واللبنانيين الذين تلقوا الضربة القاضية يوم أمس بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ليصل دوي الانفجار إلى مساحة تزيد عن 8 كلم مربع ...

أخبار

القضاء الفنزويلي يحكم بالسجن 20 عاماً على جنديين أميركيين

القضاء الفنزويلي يحكم بالسجن 20 عاماً على جنديين أميركيين

الوقت-حكم القضاء الفنزويلي بالسجن عشرين عاماً على عسكريين أميركييْن

طهران تحذّر من البرنامج النووي "السري" للسعودية الوقت-دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الوكالة

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي من ولاية نيوجيرسي إن "بيلوسي وشومر يريدون

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحذر من حدوث كارثة تشبه "انفجار بيروت" الوقت-حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس السبت، من خطر حدوث

إسبر يكشف تفاصيل عن خطط الانسحاب من أفغانستان الوقت-قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم

الخارجية الأميركية: دخول الصين إلى إيران يدمر الاستقرار في الشرق الأوسط الوقت-اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن ما وصفه بالدخول الصيني إلى إيران سوف

قطاع السياحة في فرنسا يسجل خسارة تقدر بين 30 و40 مليار يورو الوقت-تقدر الحكومة الفرنسية "التأثير الفوري" للأزمة الصحية على

الداخلية البريطانية تطلب من الجيش المساعدة في التصدي لقوارب المهاجرين الوقت-تلقت القوات المسلحة البريطانية، أمس السبت، طلباً بالمساعدة في التعامل مع المراكب

المتظاهرون يحرقون جمعية المصارف اللبنانية والجيش اللبناني يؤكّد على سلمية التعبير الوقت- نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية، السبت، اقتحام متظاهرين لمبنى جمعية المصارف اللبنانية وسط العاصمة بيروت، وإضرام النار فيها.

عمليات تخريب تقوم بها مجموعات متمردة اقتحمت وزارتي الخارجية والاقتصاد ببيروت الوقت- أفادت مصادر لبنانية، اليوم السبت، أن مجموعات متمردة اقتحمت وزارتي الخارجية وسط بيروت، وقامت بعمليات تخريب.

أمير قطر يتبرع 14 مليون دولار الى لبنان الوقت- تبرع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمبلغ 50 مليون ريال قطري (نحو 14 مليون دولار) للحملة الخاصة بدعم لبنان، والتي بدأت في الدوحة تحت شعار "لبنان في قلوبنا".

منظمة الموانئ والملاحة الايرانية: لم يتم ابلاغنا بشأن توقيف السفينة الايرانية في باكستان الوقت- أكد المدير العام للشؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، يوم السبت، أن الحكومة الباكستانية لم تعلن لإيران رسميا بشأن توقيف السفينة الايرانية.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح الوقت- اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.

الاحتلال الصهيوني يمنع مزارعين في الخليل من الوصول إلى أراضيهم الوقت- ضمن الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه من قبل الاحتلال الصهيوني، منعت قوات الاحتلال يوم السبت، عددًا من المزارعين في مدينة الخليل من الوصول إلى أراضيهم.

مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية الوقت- دعا مندوب إيران الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي الوكالة الدولية إلى تقديم ايضاحات حول البرنامج النووي السري للمملكة السعودية.

فعاليات بلدية تزور المستشفى الميداني الإيراني لإغاثة المنكوبين في بيروت الوقت- زار رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ببيروت، محمد درغام، ورئيس بلدية الحدت جورج عون، المستشفى الميداني الإيراني الذي وضعته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخدمة الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم الذي ضرب مرفأ بيروت.

السفير الروسي في لبنان: الحظر الاميركي لن يتمخض سوى عن تعزيز قوة حزب الله الوقت- أكد السفير الروسي لدى بيروت الكسندر زاسيبكين انه فيما تسعى واشنطن الى تقويض حزب الله عبر الحظر الا انه سيؤدي الى تعزيز قوته.

مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت الوقت- نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة اللبنانية مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت.

ترامب يلتقي الكاظمي في البيت الأبيض في 20 آب/أغسطس الوقت-يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى

تحقيقات في انفجار بيروت وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة الوقت-أعطى المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي غسان الخوري الجمعة الإشارة بتوقيف

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح

أمير قطر يتبرع 14 مليون دولار الى لبنان

مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت

مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية

الاحتلال الصهيوني يمنع مزارعين في الخليل من الوصول إلى أراضيهم

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحذر من حدوث كارثة تشبه "انفجار بيروت"

قطاع السياحة في فرنسا يسجل خسارة تقدر بين 30 و40 مليار يورو

إسبر يكشف تفاصيل عن خطط الانسحاب من أفغانستان

الخارجية الأميركية: دخول الصين إلى إيران يدمر الاستقرار في الشرق الأوسط

المتظاهرون يحرقون جمعية المصارف اللبنانية والجيش اللبناني يؤكّد على سلمية التعبير

أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية.. كيف أصبح السعوديون مهزومين في شمال اليمن؟ + صور

عمليات تخريب تقوم بها مجموعات متمردة اقتحمت وزارتي الخارجية والاقتصاد ببيروت

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية

السفير الروسي في لبنان: الحظر الاميركي لن يتمخض سوى عن تعزيز قوة حزب الله

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟

كورونا حول العالم: أمبركا الأكثر تأثّراً بالجائحة وتراجع الإصابات في الصين

أمريكا تحمل لواء الدفاع عن المسلمين!.. وتاريخها الأسود يفضحها

الطيران الحربي السوري يدمّر أضخم مستودعات الذخيرة التابعة لجبهة النصرة في إدلب

ترامب: "تيك توك" سيغلق.. إلا إذا تمكنت "مايكروسوفت" من شرائه

موسوي: القمر الاصطناعي الإيرانيّ "نور" كان يرصد تحركات شارمهد

قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين في نابس والضفة الغربية

إعلام إسرائيلي: "إسرائيل" استثمرت في البرنامج الكردي لتحقيق الاستقلال

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

البيت الأبيض: ترامب وماكرون ناقشا إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

ميخائيل اوليانوف: موسكو تدافع عن حق إيران في استخدام الطاقة النووية

اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 18 مليون والوفيات تتخطى 700 ألف

اشتعال النار من تحت الرماد وسط اليمن.. تفاصيل الاشتباكات بين قبائل "عبيدة وآل سمرة" مع تحالف العدوان السعودي + صور

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

حركة النجباء العراقية: هناك قرار موحد للمقاومة العراقية بمواجهة القوات الأميركية

طهران هي المحطّة الأولى لزيارات "الكاظمي" الخارجية.. هل خسرت الرياض الرهان؟

الكاظمي يصب الزيت على النار تحت رماد كركوك

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

غلوبال ريسيرش: لماذا تقلق أمريكا وبريطانيا بشأن اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عاماً بين إيران والصين؟

المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا تصل إلى كاراباخ

الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين... تحدٍ جديد لأمريكا في المنطقة

انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي كشف الوجه القبيح لـ"غريفث"

معركة سرت قد اقتربت.. هل ستدخل أنقرة في مواجهة عسكريّة مع القاهرة؟

السباق مع الزمن.. دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"

كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

الأحد 19 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي من ولاية نيوجيرسي إن "بيلوسي وشومر يريدون

مواضيع ذات صلة

ترامب يلتقي الكاظمي في البيت الأبيض في 20 آب/أغسطس

ترامب يتصل بالرئيس اللبناني ويؤكد إرسال مساعدات أميركية

ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي من ولاية نيوجيرسي إن "بيلوسي وشومر يريدون إطلاق سراح السجناء السيئين"، لافتاً إلى أن "الديمقراطيين يريدون رفع الضرائب على الجميع، وإذا فازوا في الانتخابات فسنتعرض للدمار والانهيار".

وأشار إلى أن "الديمقراطيين المتطرفين اليسار لا يريدون إعادة فتح المدارس والاقتصاد، ويعرقلون كل الخطوات التي تصب في صالح الأميركيين، لذا سأوقع على قرارات رئاسية لمساعدة الشعب".

ترامب وفي سياق القرارات التي ذكرها قال: "سنقوم بإعفاءات ضريبية لذوي الدخل المحدود، وسنحمي الناس من الطرد أو الإخلاء من منازلهم وحمايتهم عبر قرار رئاسي".

الرئيس الأميركي أعلن أنه سيقدم دعماً مالياً إضافياً للأميركيين العاطلين عن العمل بسبب ما أسماه "فيروس الصين"، وسيقدم 400$ أسبوعياً للعاطلين عن العمل، ومساعدة الطلاب الذين يعانون من القروض الدراسية وفوائدها.

ترامب عاد وأكد أنه يتم تطوير لقاح لمواجهة فيروس كورونا "سيكون متاحاً في وقت قريب".

وكان ترامب أعلن الخميس أن لقاحاً ضد "كوفيد-19" قد يتوفّر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من تشرين  الثاني/ نوفمبر، في توقع أكثر تفاؤلاً من توقعات الخبراء الأميركيين.

ووقع الرئيس الأميركي على قرارات رئاسية لتقديم مساعدات وإعانات مالية للمتضررين من فيروس كورونا، وقال إن "المساعدات المالية ستوزع بطريقة منهجية وسريعة جداً"، معلقاً "الديمقراطيون في الكونغرس يعرقلون حصول الناس على الأموال التي يحتاجونها بصورة ملحة".

ولفت إلى أن واشنطن ستنتهي من بناء الجدار على الحدود مع المكسيك بنهاية العام. 

وقدم مليون و300 ألف أميركي طلبات للحصول على إعانات بطالة الشهر الماضي، في تراجع مستمر لوتيرة حالات التسريح من العمل، مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الحكومة اليوم الخميس.

وتراجع عدد الطلبات في الأسبوع المنتهي في 4 تموز/يوليو بمقدار 99 ألف طلب عن الأسبوع الذي سبقه، في انخفاض متواصل منذ إعادة فتح الاقتصاد والطلب من العمال الالتحاق بوظائفهم.

لكن المستويات لا تزال أعلى من أي أسبوع ما قبل الوباء، وفي عام 2019 قدم 211 ألف شخص فقط طلبات للحصول على إعانات بطالة.

وبذلك يكون العدد انخفض عن الأسبوع الماضي حين تسجل 1,413 شخصاً للحصول على إعانات بطالة بحسب أرقام مخفضة بعد مراجعتها، بحسب وزارة العمل.

ولا يزال 18 مليون أميركي على لوائح البطالة، وفق أرقام الأسبوع المنتهي في 27 حزيران/يونيو.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب فيروس كورونا العاطلون عن العمل الولايات المتحدة الأميركية الديمقراطيون بيلوسي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء