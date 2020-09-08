الداخلية البريطانية تطلب من الجيش المساعدة في التصدي لقوارب المهاجرين

الوقت-تلقت القوات المسلحة البريطانية، أمس السبت، طلباً بالمساعدة في التعامل مع المراكب التي تقل مهاجرين عبر القنال من فرنسا وذلك بعد وصول سلسلة من الوافدين للساحل الجنوبي لانغلترا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تلقت طلباً رسمياً من وزارة الداخلية لمساعدة قوات حرس الحدود البريطانية في عملياتها في مضيق دوفر، مضيفاً "نقيم المتطلبات.. ونعمل بدأب لتحديد كيف يمكننا تقديم المساعدة بشكل فعال".

يشار إلى وصول أكثر من 200 شخص إلى الساحل الإنجليزي يوم الخميس أعقبهم نحو 130 يوم الجمعة، وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى وصول المزيد اليوم مع استمرار الموجة الحارة.

واستغل مئات الأشخاص من بينهم أطفال ونساء حوامل موجة من الجو الحار وهدوء أوضاع البحر للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يبلغ طولها 33 كيلومتراً في الأيام الأخيرة في قوارب مطاطية ومراكب صغيرة أخرى تحمل أكثر من حمولتها.