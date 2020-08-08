أمير قطر يتبرع 14 مليون دولار الى لبنان

الوقت- تبرع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمبلغ 50 مليون ريال قطري (نحو 14 مليون دولار) للحملة الخاصة بدعم لبنان، والتي بدأت في الدوحة تحت شعار "لبنان في قلوبنا".

وتبنّت الحملة وسائل الإعلام القطرية والجمعيات والمؤسسات الخيرية لدعم الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت.

وجاء في تغريدة لتلفزيون قطر عبر حسابه في "تويتر" أن أمير البلاد تبرع بمبلغ 50 مليون ريال للشعب اللبناني ضمن حملة "لبنان في قلوبنا".

وتسابقت جهات خاصة ومؤسسات أهلية وخيرية لتقديم مساعدات بمئات الآلاف من الدولارات، كما شارك في الحملة عدد من رجال الأعمال القطريين بمبالغ مختلفة بلغت ملايين الريالات.

وكانت قطر قد أعلنت تسيير جسر جوي يحوي مستشفييْن ميدانييْن، وفريق إنقاذ شارك في عمليات إغاثة دولية، ومساعدات عاجلة.

كما أعلنت الدوحة منح اللبنانيين من حاملي الإقامة القطرية الأولوية في العودة إلى الدوحة، مع منحهم امتياز استقدام أقاربهم.