الاحتلال الصهيوني يمنع مزارعين في الخليل من الوصول إلى أراضيهم

الوقت- ضمن الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه من قبل الاحتلال الصهيوني، منعت قوات الاحتلال يوم السبت، عددًا من المزارعين في مدينة الخليل من الوصول إلى أراضيهم.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال الصهيوني فتشت عددًا من منازل المواطنين في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني أراضي المواطنين المزروعة بالعنب، في حي فرش الهوى غرب المدينة، وأخطرت أصحابها بمغادرتها، بذريعة تأمين الحماية لمرور مستوطنيها عبر الطريق الالتفافي رقم 35.

كما نصبت قوات الاحتلال الصهيوني حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وخلال الأسابيع الماضية، داهمت قوات الاحتلال العديد من مناطق الضفة الغربية، واعتقلت نشطاء فلسطينيين، منهم أعضاء في المجلس التشريعي، أفرجت عن بعضهم لاحقًا.