مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 19 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة الوقت- ما إن انتشرت فيديوهات تفجيرات مرفأ بيروت حتى سارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إعلان قدومه إلى لبنان، وبالفعل جاء ماكرون وتجول في شوارع بيروت واستمع لهموم الناس وكأنه "الوصي الجديد القديم" على...

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع بدفعٍ من أنقرة انقلب السلطان بن طارق على تاريخ السلطنة المعروف بالحياد، وخصوصاً في

من المستفيد من انفجار بيروت؟ الوقت- هناك مخاوف من إمكانية تكرار السيناريو الذي حدث بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، والذي أتاح فرصةً للتدخل الأجنبي في لبنان، من خلال استغلال حادثة انفجار بيروت وطبعاً على نطاق أوسع وأخطر...

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟ الوقت- يمر لبنان بظروف استثنائية لم يشهدها من عقود طويلة، فالأزمات المتلاحقة تكاد تنهش جسد لبنان واللبنانيين الذين تلقوا الضربة القاضية يوم أمس بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ليصل دوي الانفجار إلى مساحة تزيد عن 8 كلم مربع ...

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل يعود تاريخ الاتفاقية الأولى لدول حوض النيل وحصص المياه فيه، إلى حقبة كان فيها معظم هؤلاء الجيران تحت الاستعمار البريطاني.

أخبار

المتظاهرون يحرقون جمعية المصارف اللبنانية والجيش اللبناني يؤكّد على سلمية التعبير

المتظاهرون يحرقون جمعية المصارف اللبنانية والجيش اللبناني يؤكّد على سلمية التعبير

الوقت- نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية، السبت، اقتحام متظاهرين لمبنى جمعية المصارف اللبنانية وسط العاصمة بيروت، وإضرام النار فيها.

عمليات تخريب تقوم بها مجموعات متمردة اقتحمت وزارتي الخارجية والاقتصاد ببيروت الوقت- أفادت مصادر لبنانية، اليوم السبت، أن مجموعات متمردة اقتحمت وزارتي الخارجية وسط بيروت، وقامت بعمليات تخريب.

أمير قطر يتبرع 14 مليون دولار الى لبنان الوقت- تبرع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمبلغ 50 مليون ريال قطري (نحو 14 مليون دولار) للحملة الخاصة بدعم لبنان، والتي بدأت في الدوحة تحت شعار "لبنان في قلوبنا".

منظمة الموانئ والملاحة الايرانية: لم يتم ابلاغنا بشأن توقيف السفينة الايرانية في باكستان الوقت- أكد المدير العام للشؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، يوم السبت، أن الحكومة الباكستانية لم تعلن لإيران رسميا بشأن توقيف السفينة الايرانية.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح الوقت- اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.

الاحتلال الصهيوني يمنع مزارعين في الخليل من الوصول إلى أراضيهم الوقت- ضمن الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه من قبل الاحتلال الصهيوني، منعت قوات الاحتلال يوم السبت، عددًا من المزارعين في مدينة الخليل من الوصول إلى أراضيهم.

مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية الوقت- دعا مندوب إيران الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي الوكالة الدولية إلى تقديم ايضاحات حول البرنامج النووي السري للمملكة السعودية.

فعاليات بلدية تزور المستشفى الميداني الإيراني لإغاثة المنكوبين في بيروت الوقت- زار رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ببيروت، محمد درغام، ورئيس بلدية الحدت جورج عون، المستشفى الميداني الإيراني الذي وضعته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخدمة الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم الذي ضرب مرفأ بيروت.

السفير الروسي في لبنان: الحظر الاميركي لن يتمخض سوى عن تعزيز قوة حزب الله الوقت- أكد السفير الروسي لدى بيروت الكسندر زاسيبكين انه فيما تسعى واشنطن الى تقويض حزب الله عبر الحظر الا انه سيؤدي الى تعزيز قوته.

مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت الوقت- نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة اللبنانية مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت.

ترامب يلتقي الكاظمي في البيت الأبيض في 20 آب/أغسطس الوقت-يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى

تحقيقات في انفجار بيروت وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة الوقت-أعطى المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي غسان الخوري الجمعة الإشارة بتوقيف

على خلفية انفجار بيروت.. القضاء يوقف المدير العام للجمارك بدري ضاهر الوقت-أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان، أنه تمّ توقيف مدير عام

ترامب يتصل بالرئيس اللبناني ويؤكد إرسال مساعدات أميركية الوقت-تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الجمعة، اتصالاً هاتف

اشتباكات بين قبيلة العكيدات ومسلحي "قسد" شرق دير الزور الوقت-وقعت اشتباكات عنيفة، مساء أمس الجمعة، بين أبناء قبيلة العكيدات العربية

ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيبرم اتفاقيات

"اللوبي الإسرائيلي" يعارض دعم لبنان بعد انفجار بيروت الوقت-أعرب معهد واشنطن عن "أسفه" لمحادثة الرئيس

البيت الأبيض: ترامب وماكرون ناقشا إرسال مساعدة فورية إلى لبنان الوقت-قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الاتحاد البرلماني الدولي يصدر بيان مساندة للشعب اللبناني باقتراح من الجزائر الوقت-أصدر الاتحاد البرلماني الدولي بياناً، اليوم الجمعة، لمساندة الشعب

عون: فكرة التحقيق الدولي لم يتم طرحها في بعبدا وأبواب المحاكم مفتوحة الوقت-قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن العدالة المتأخرة ليست بعدالة وفكرة التحقيق الدولي لم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عون: فكرة التحقيق الدولي لم يتم طرحها في بعبدا وأبواب المحاكم مفتوحة

"اللوبي الإسرائيلي" يعارض دعم لبنان بعد انفجار بيروت

أمير قطر يتبرع 14 مليون دولار الى لبنان

عمليات تخريب تقوم بها مجموعات متمردة اقتحمت وزارتي الخارجية والاقتصاد ببيروت

اشتباكات بين قبيلة العكيدات ومسلحي "قسد" شرق دير الزور

مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية

منظمة الموانئ والملاحة الايرانية: لم يتم ابلاغنا بشأن توقيف السفينة الايرانية في باكستان

وزير الخارجية اللبناني: زيارة ماكرون واعدة واستعداد دولي للتعاون مع لبنان

هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية

فعاليات بلدية تزور المستشفى الميداني الإيراني لإغاثة المنكوبين في بيروت

الاتحاد البرلماني الدولي يصدر بيان مساندة للشعب اللبناني باقتراح من الجزائر

ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح

أفريقيا الأقل تأثراً بالوباء بين القارات.. تتجاوز عتبة المليون إصابة

على خلفية انفجار بيروت.. القضاء يوقف المدير العام للجمارك بدري ضاهر

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

إنجازات دفاعية فريدة.. 7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران والتي عجزت عن تحقيقها الجيوش الروسية والأمريكية + صور

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع

اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام

عمران خان يتحدث عن تطورات الوساطة بين ايران والسعودية

لماذا يريد الأوروبيون معرفة مصير ولي العهد السعودي السابق من محمد بن سلمان؟

وزير الدفاع الإيراني يقدّم إيضاحات للجنة الصناعات البرلمانية عن إنجازات الوزارة

طهران تعلن اعتقال زعيم "مجموعة ارهابية" مقرّها الولايات المتحدة

تصاعد العمليات الإرهابيّة في مناطق سيطرة التحالف الدولي.. ما سر العلاقة بين واشنطن وداعش في سوريا؟

إيران تعلن عن استعدادها لإعادة بناء مرفأ بيروت

زعيم تحالف عراقيون يدعو الايزيديين الى التمسك بوطنهم

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟

انفجارات بيروت الكبيرة؛ كيف كانت ردود الفعل الاقليمية والدولية؟ + صور

مواقف دولية متضامنة مع لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت

فخ التآمر الأجنبي ضدّ حكومة مصطفى الكاظمي

البرلمان العربي يعلق على تصريحات تركيا بشأن الإمارات

الانتخابات المبكرة في العراق.. الضرورات والعقبات

الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟

احتدام الصراع بين الإمارات وتركيا.. والبحرين تدخل على خط المواجهة

يُنفذون وصيّة جدّهم.. دعم الفرقاء طريق آل سعود لتقسيم اليمن

لبنانيون يطلقون حملات مساعدة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

لماذا يريد الأوروبيون معرفة مصير ولي العهد السعودي السابق من محمد بن سلمان؟

لماذا تحاول الإمارات إيجاد موضع قدم لها في سواحل بحر قزوين؟

الادميرال خانزادي : دماء الشهداء حولت إيران إلى قوة إقليمية وعالمية

"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

وزير الدفاع الإيراني يقدّم إيضاحات للجنة الصناعات البرلمانية عن إنجازات الوزارة

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

مجلس الدفاع الأعلى يعلن بيروت "مدينة منكوبة"

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

طهران هي المحطّة الأولى لزيارات "الكاظمي" الخارجية.. هل خسرت الرياض الرهان؟

مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا تصل إلى كاراباخ

الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي.. كابوس لأمريكا حتى بعد استشهاده!

السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

أنفاس تحالف العدوان الأخيرة في قلب اليمن.. الهزائم تلاحق المرتزقة جنوب وشمال محافظة مأرب اليمنية + صور

غلوبال ريسيرش: لماذا تقلق أمريكا وبريطانيا بشأن اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عاماً بين إيران والصين؟

انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي كشف الوجه القبيح لـ"غريفث"

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية

السبت 18 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- دعا مندوب إيران الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي الوكالة الدولية إلى تقديم ايضاحات حول البرنامج النووي السري للمملكة السعودية.

بعد نشر المعلومات حول إنشاء السعودية لمصنع الكعكة الصفراء ، دعا كاظم غريب أبادي ، سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية ، دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايضاح البرنامج النووي السري للسعودية وتقديم تقرير إلى أعضاء الوكالة.

وأشار غريب عبادي إلى أن المملكة السعودية تطور وتنفذ برنامجًا نوويًا غير شفاف للغاية ، على الرغم من حقيقة أنها عضو معاهدة حظر الانتشار النووي ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض قبول عمليات التفتيش الوقائية للوكالة، ورغم الطلبات المتكررة من الوكالة لعدة سنوات، لكنها لم تنفذ التزاماتها بشأن السماح للقيام بعمليات التفتيش.

ونوه مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية الذرية الى أن السعودية ليس لديها أي مفاعل بحثي نشط ولا قدرة تتطلب إنتاج الكعكة الصفراء ، موضحاً: إن هذا الموضوع إلى جانب الإجراءات السرية للسعوديين في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول الى منشآتهم، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تثير المخاوف بشأن وجود برنامج سري للأسلحة النووية في البلاد.

وشدد: يتعين على بلداننا والوكالة الدولية أن توضح للسعودية أن المجتمع الدولي لن يقبل أي انحراف عن برنامج نووي سلمي وسيواجهه.

ولفت غريب ابادي إلى إنه: "إذا كانت السعودية تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية ، فعليها القبول بالالتزامات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل بشفافية كاملة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مندوب إيران الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضاحات البرنامج النووي السري للمملكة السعودية.

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء