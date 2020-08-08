مندوب ايران: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ايضاحات عن البرنامج النووي السري للسعودية

الوقت- دعا مندوب إيران الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي الوكالة الدولية إلى تقديم ايضاحات حول البرنامج النووي السري للمملكة السعودية.

بعد نشر المعلومات حول إنشاء السعودية لمصنع الكعكة الصفراء ، دعا كاظم غريب أبادي ، سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية ، دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايضاح البرنامج النووي السري للسعودية وتقديم تقرير إلى أعضاء الوكالة.

وأشار غريب عبادي إلى أن المملكة السعودية تطور وتنفذ برنامجًا نوويًا غير شفاف للغاية ، على الرغم من حقيقة أنها عضو معاهدة حظر الانتشار النووي ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض قبول عمليات التفتيش الوقائية للوكالة، ورغم الطلبات المتكررة من الوكالة لعدة سنوات، لكنها لم تنفذ التزاماتها بشأن السماح للقيام بعمليات التفتيش.

ونوه مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية الذرية الى أن السعودية ليس لديها أي مفاعل بحثي نشط ولا قدرة تتطلب إنتاج الكعكة الصفراء ، موضحاً: إن هذا الموضوع إلى جانب الإجراءات السرية للسعوديين في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول الى منشآتهم، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تثير المخاوف بشأن وجود برنامج سري للأسلحة النووية في البلاد.

وشدد: يتعين على بلداننا والوكالة الدولية أن توضح للسعودية أن المجتمع الدولي لن يقبل أي انحراف عن برنامج نووي سلمي وسيواجهه.

ولفت غريب ابادي إلى إنه: "إذا كانت السعودية تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية ، فعليها القبول بالالتزامات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل بشفافية كاملة".