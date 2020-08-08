فعاليات بلدية تزور المستشفى الميداني الإيراني لإغاثة المنكوبين في بيروت

الوقت- زار رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ببيروت، محمد درغام، ورئيس بلدية الحدت جورج عون، المستشفى الميداني الإيراني الذي وضعته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخدمة الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم الذي ضرب مرفأ بيروت.

واستمعت الفعاليات إلى شرح مفصل عن أهمية هذا المستشفى الواقع في مدينة الحدت الجامعية وقدراته الاستشفائية، كما اطلعت على جزء من المساعدات التي أهدتها الجمهورية للشعب اللبناني وأهل المصاب.

وشكر الوفد إيران على تقديماتها ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، وأكد أن هذا الأمر ليس بجديدٍ على جمهورية نذرت قدراتها لخدمة المستضعفين.