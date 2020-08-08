السفير الروسي في لبنان: الحظر الاميركي لن يتمخض سوى عن تعزيز قوة حزب الله

الوقت- أكد السفير الروسي لدى بيروت الكسندر زاسيبكين انه فيما تسعى واشنطن الى تقويض حزب الله عبر الحظر الا انه سيؤدي الى تعزيز قوته.

وقال الکساندر زاسیبکین: إن واشنطن ربّما تحاول البحث عن سبل لممارسة الضغوط على لبنان بهدف تقويض حزب الله الا ان هذا التصرف لن يسفر سوى عن تعزيز قدراته.

وأضاف زاسیبکین: إن الاميركيين يتصورون ان الحظر سيترك تأثيرات سلبية على حزب الله ويؤدي الى انهياره الا ان هذا الحظر لن يترك تأثيرات اقتصادية عليه لأنه لايمتلك حسابات مصرفية لذلك نحن نتحدث حول أشخاص ومنظمات مرتبطة بنشاطات بحزب الله وأحيانا تصدر اشارات حول فرض قيود على الحلفاء السياسيين لحزب الله.

ولفت الى ان اميركا ربما تسعى لزيادة فاعلية خطواتها بشأن الحظر الا انه ينبغي الالتفات على ان هذه المخططات ستؤدي الى تفاقم الوضع العام في لبنان لكنها في المقابل قد تتمخض عن تعزيز قدرات حزب الله.

ويشار الى ان اميركا فرضت حظرا على اشخاص ومؤسسات لها علاقات بحزب الله لبنان.