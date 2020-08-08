تحقيقات في انفجار بيروت وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة

الوقت-أعطى المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي غسان الخوري الجمعة الإشارة بتوقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق بعد التحقيق معه لأكثر من 5 ساعات، وبمتابعة التحقيقات في ملابسات إنفجار مرفأ بيروت.

هذا وتمّ توقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم رهن التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص، في ملفّ الانفجار.

وفي هذه الاثناء، تتواصل في بيروت عمليات البحث والإنقاذ بين أنقاض مرفأ بيروت، وقد أعلنت فرق الإنقاذ العثور على 3 جثامين لشهداء في اهراءات القمح، لتتجاوز بذلك حصيلة الانفجار 154 شهيداً فضلاً عن الجرحى الخمسة آلاف، بحسب ما أعلن وزير الصحة اللبناني.

عملياتُ البحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الانقاض قائمة في مرفأ بيروت، في وقت استمرت المبادرات الدولية تجاه لبنان،حيث أعلنت المفوضية الاوروبية أن الجهات المانحة للبنان ستجتمع عبر الفيديو الأحد المقبل، يأتي هذا الإعلان في وقت يزور فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بيروت اليوم. بدورها، أعلنت وكالات الأمم المتحدة أنها تسعى جاهدةً لتقديم الدعم لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وضرب العاصمة اللبنانية انفجارٌ في العنبر "رقم 12" من مرفأ بيروت الثلاثاء في 4 آب/أغسطس الحالي، والذي كان يحوي أطناناً من مادة "نترات الأمونيا"، أدت إلى تدمير واسع بالممتلكات في مختلف أرجاء المدينة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 154 شهيداً، وزاد عدد الجرحى على 5 آلاف، في حين لا تزال أعمال البحث عن المفقودين جارية.