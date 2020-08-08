على خلفية انفجار بيروت.. القضاء يوقف المدير العام للجمارك بدري ضاهر

الوقت-أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان، أنه تمّ توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق مساء امس الجمعة، لمتابعة التحقيقات في ملابسات انفجار مرفأ بيروت.

وامتد التحقيق مع ضاهر لمدة 5 ساعات،بحسب الوكالة، ليعطي بعدها المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة بتوقيفه.

وخضع ضاهر للتحقيق في مقر الشرطة العسكرية في الريحانية، كما أوقف المدير العام السابق للجمارك أيضاً شفيق مرعي، بعد التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية.

وجاءت هذه التوقيفات عقب الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية في العنبر "رقم 12" من مرفأ بيروت، الذي كان يحوي أطناناً من مادة "نترات الأمونيا"، أدت إلى تدمير واسع بالممتلكات في مختلف أرجاء المدينة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 154 شهيداً، وزاد عدد الجرحى على 5 آلاف، في حين لا تزال أعمال البحث عن المفقودين جارية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة إلى أن المحكمة العسكرية ستقوم بالتحقيقات اللازمة المتعلقة بالحادث من أجل تحديد المسؤوليات.

وردّ وهبة على الدعوات المطالبة بلجنة تحقيق دولية بالقول إن "القضاء اللبناني هو المخوّل بتحديد الحاجة إلى خبرات أجنبية في عملية التحقيق".