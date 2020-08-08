اشتباكات بين قبيلة العكيدات ومسلحي "قسد" شرق دير الزور

الوقت-وقعت اشتباكات عنيفة، مساء أمس الجمعة، بين أبناء قبيلة العكيدات العربية ومسلحين من تنظيم "قسد"، مدعومين بعناصر من الجيش الأميركي، على أطراف بلدة ذيبان شرقي ديرالزور.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الاشتباكات تتركز في منطقة اللطوة والمستوصف والبريد ومركز الناحية، وذلك باستخدام الأسلحة المتوسطة والرشاشة، التي تسمع في إرجاء البلدة والقرى المجاورة.

كما دارت اشتباكات في قرية سويدان جزيرة بمحيط بلدة ذيبان، حيث تم استهدف حواجز تنظيم "قسد"، من قبل مجهولين، بقذائف "آر بي جي".

ويقوم مسلحو تنظيم "قسد" مدعومين بالقوات الأميركية، بفرض حظر كامل للتجوال لليوم الثالث على التوالي، على مدينة الشحيل وبلدات الحوايج والطيانة وذيبان شرقي دير الزور، التي تعتبر مركز قبيلة العكيدات، والتي خرجت عن سيطرة الجيش الأميركي والمسلحين التابعين له، بعد الاحتجاجات الشعبية التي خرجت فيها رداً على اغتيال أحد شيوخها.