"اللوبي الإسرائيلي" يعارض دعم لبنان بعد انفجار بيروت

الوقت-أعرب معهد واشنطن عن "أسفه" لمحادثة الرئيس ترامب من نظيره اللبناني ووعده بتقديم الدعم الأميركي للبنان بشكل رسمي.

وأوضح الذراع الفكري للوبي "الإسرائيلي" أنه يعتبر الرئيس ميشال عون "فاسد"، و"كان ينبغي أن تُرسل المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني".

يأتي هذا التعليق بعد تلقّي الرئيس اللبناني ميشال عون مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث عزّا الأخير عون بضحايا الانفجار، وتحدثا حول حادثة الانفجار الذي ضرب العاصمة بيروت.

وأكّد ترامب وقوفه إلى جانب لبنان في هذه الظروف الإستثنائية، مشيراً إلى أن بلاده ستقوم بإرسال مساعدات لبيروت، كما قال إنه سيشارك في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى مساعدة لبنان بعد "الكارثة" التي حلّت به.

وتطرق عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية آملاً أن تقوم الولايات المتحدة بإنهاء هذا الملف، وأردف إلى ضرورة العمل بين أميركا ولبنان لخلق استقرار أمني واجتماعي في لبنان.

المتحدث باسم البيت الأبيض كان قال الجمعة إن الرئيس ترامب تحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي لإرسال مساعدة فورية إلى لبنان. يأتي ذلك بعد الزيارة التي قام بها ماكرون إلى لبنان متفقداً الأضرار التي لحقت بمرفأ بيروت والمواطنين في بعض المناطق.

يُذكر أن الرئاسة الحكومة اللبنانية رحّبت بأي مساعدة من الدول "الشقيقة والصديقة"، موضحة أن الأخبار عن رفض الحكومة لمساعدات "هي أخبار كاذبة ومضللة وهدفها قطع الطريق على المساعدات".

وضرب انفجارٌ العاصمة اللبنانية في العنبر "رقم 12" من مرفأ بيروت الثلاثاء في 4 آب/أغسطس الحالي، والذي كان يحوي أطناناً من مادة "نترات الأمونيا"، أدت إلى تدمير واسع بالممتلكات في مختلف أرجاء المدينة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 154 شهيداً، وزاد عدد الجرحى على 5 آلاف، في حين لا تزال أعمال البحث عن المفقودين جارية.