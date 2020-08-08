محافظة النجف تعتذر عن استقبال الزوار بـ"عيد الغدير"

الوقت-في سياق الإجراءات الإحترازية من فيروس "كورونا"، أعلن محافظ مدينة النجف في العراق لؤي الياسري، أن المدينة مضطرة للإعتذار عن استقبال الزوار بمناسبة "عيد الغدير".

وقال الياسري إن محافظة النجف "تعتذر عن استقبال الزائرين من جميع المحافظات بمناسبة عيد الغدير الأغر"، لافتاً إلى أن المحافظة "ستفتتح هذه الليلة أكبر المتنزهات في حي الفرات للعوائل النجفية مجاناً".

وأضاف: "وجهنا البلدية والبلديات بنشر الزينة ومعالم الفرح في عموم المحافظة، بما في ذلك المدينة القديمة والمركز والأقضية والنواحي، ابتهاجاً بعيد الغدير".

وسبق ذلك اعتذار "العتبة العلوية" الأحد الماضي عن إقامة "مهرجان عيد الغدير التاسع" هذا العام بسبب جائحة "كورونا".