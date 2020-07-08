"سابك" السعودية تسجل خسائر بعشرات ملايين الدولارات بسبب انخفاض المبيعات

الوقت-أعلنت مجموعة "سابك" السعودية العملاقة للصناعات البتروكيميائية، يوم أمس الخميس، عن خسائر في الربع الثاني لعام 2020، للفصل الثالث على التوالي بسبب انخفاض المبيعات وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية.

وسجلت "سابك" رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم خسائر بقيمة 2,22 مليار ريال (592 مليون دولار) من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، مقارنة بصافي أرباح بلغ 2,03 مليار ريال (541 مليون دولار) في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع هيئة السوق المالية السعودية إن "سبب ارتفاع صافي الخسارة يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1,18 مليار ريال سعودي".

وبحسب الشركة فإنها تكبدت خسائر بلغت 872 مليون دولار في الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي مقارنة مع أرباح صافية بلغت 1,4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 وذلك لنفس الأسباب.

وكانت "أرامكو" السعودية أتمت في حزيران/يونيو الماضي صفقة استحواذها على 70% من عملاق البتروكيماويات "سابك" مقابل 69,1 مليار دولار.

وحصلت الشركة على الحصة التي كانت مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.