موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 17 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

من المستفيد من انفجار بيروت؟

من المستفيد من انفجار بيروت؟ الوقت- هناك مخاوف من إمكانية تكرار السيناريو الذي حدث بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، والذي أتاح فرصةً للتدخل الأجنبي في لبنان، من خلال استغلال حادثة انفجار بيروت وطبعاً على نطاق أوسع وأخطر...

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟ الوقت- يمر لبنان بظروف استثنائية لم يشهدها من عقود طويلة، فالأزمات المتلاحقة تكاد تنهش جسد لبنان واللبنانيين الذين تلقوا الضربة القاضية يوم أمس بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ليصل دوي الانفجار إلى مساحة تزيد عن 8 كلم مربع ...

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل يعود تاريخ الاتفاقية الأولى لدول حوض النيل وحصص المياه فيه، إلى حقبة كان فيها معظم هؤلاء الجيران تحت الاستعمار البريطاني.

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟ الوقت- في حين أفادت بعض المصادر الإخبارية بوجود محادثات عسكرية متقدمة بين تركيا وعمان تهدف إلى إنشاء قاعدة بحرية تركية في عمان ، زعم مصدر مطلع في مقابلة مع الخليج الجديد أن المحادثات جارية حالياً بين الجانبين ، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية الوقت- نُشر فجر يوم الأربعاء ، في وسائل الإعلام نبأ توقيع اتفاق جديد بين الرئيس اليمني المستقيل والمجلس الانتقالي الجنوبي ، المعروف باسم "اتفاقية الرياض

أخبار

لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

الوقت-أظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان تجميد حسابات رئيس ميناء

استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، استقالة

إيران تعلن عن استعدادها لإعادة بناء مرفأ بيروت الوقت-أعرب المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، عن أسفه لحادث بيروت وتعاطفه مع الشعب اللبناني

ماكرون من بيروت: طلبت من السلطات اللبنانية الإجابة على "مطلب التحقيق الدولي" الوقت-أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التمويل للنهوض في القطاعات اللبنانية بات موجوداً لكنه

وزير الاقتصاد اللبناني: ليس لدينا القدرة لمواجهة آثار الانفجار وصندوق النقد الحل الوحيد لوقت-قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الخميس، إن القدرة المالية للدولة

"معاريف": هكذا رد العالم العربي على وضع "إسرائيل" علم لبنان في تل أبيب الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ قرار رئيس بلدية تل أبيب إضاءة

حرس الثورة الإيراني يؤكّد استعداده لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الوقت-قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن بلاده لن تترك الشعب

"حماس" تحمّل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى الوقت-قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الإعلان المتزايد عن إصابة الأسرى الف

روحاني لعون: إيران ستقدم كل أنواع الدعم السريع للبنان الوقت-قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن بلاده وجهت وزارتي الخارجية والصحة و

ترامب "حائر" بشأن ما حدث في بيروت الوقت-تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأربعاء الخميس، مجدداً

السيد السيستاني: ندعو محبّي الخير في العالم إلى التضامن مع لبنان في ظرفه العصيب الوقت-أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني بياناً حول الانفجار في مرفأ بيروت، قال فيه

عمليات الإغاثة مستمرة في بيروت.. وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 137 الوقت-ارتفعت حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 137 شهيداً، وزاد عدد الجرحى على

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 18 مليون والوفيات تتخطى 700 ألف الوقت-أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 18.82 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا

ماكرون من بيروت: سنرتب المزيد من المساعدات الدولية للبنان الوقت-أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده بصدد

كورونا حول العالم: أمبركا الأكثر تأثّراً بالجائحة وتراجع الإصابات في الصين الوقت-سجّلت الولايات المتحدة 1302 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كوفيد-19 خلال الساعات

فرنسا تواجه خطر فقدان السيطرة على انتشار كورونا الوقت-حذر المجلس العلمي الفرنسي المكلف متابعة وباء كورونا، الثلاثاء، من أن مسار فرنسا

الإعلام الأميركي نقلاً عن خبراء ينفي تصريح ترامب حول ما جرى في مرفأ بيروت الوقت-أفادت وسائل إعلامية امريكية بأن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بايدن يدعو ترامب والعالم إلى تعبئة المساعدة على الفور لجرحى انفجار بيروت الوقت-دعا نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، إدارة الرئيس

ترامب يرجح أن الانفجار في مرفأ بيروت "ليس حادثاً عرضياً" الوقت-أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي

لبنانيون يطلقون حملات مساعدة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت الوقت-فور وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت عصر يوم أمس الثلاثاء، تسارع الناس إلى الاطمئنان

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حرس الثورة الإيراني يؤكّد استعداده لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

"حماس" تحمّل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى

"معاريف": هكذا رد العالم العربي على وضع "إسرائيل" علم لبنان في تل أبيب

الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين

روحاني لعون: إيران ستقدم كل أنواع الدعم السريع للبنان

السيد السيستاني: ندعو محبّي الخير في العالم إلى التضامن مع لبنان في ظرفه العصيب

إيران تعلن عن استعدادها لإعادة بناء مرفأ بيروت

وزير الاقتصاد اللبناني: ليس لدينا القدرة لمواجهة آثار الانفجار وصندوق النقد الحل الوحيد

لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

ما هو دور الكيان الصهيوني في فشل تركيا بشراء طائرات F-35؟

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 18 مليون والوفيات تتخطى 700 ألف

الصيد الكبير الذي دمّر سمعة الجيش الأمريكي في اليمن.. تعرّف على الخصائص المميزة لـ "RQ-20" + صور

عمليات الإغاثة مستمرة في بيروت.. وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 137

نتنياهو يبدأ تنفيذ مشاريع الضّم.. والعالم لا حول له ولا قوّة

ماكرون من بيروت: طلبت من السلطات اللبنانية الإجابة على "مطلب التحقيق الدولي"

لماذا يريد الأوروبيون معرفة مصير ولي العهد السعودي السابق من محمد بن سلمان؟

المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

الانتخابات المبكرة في العراق.. الضرورات والعقبات

اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام

عمران خان يتحدث عن تطورات الوساطة بين ايران والسعودية

استقالة "حتّي"؛ الأسباب والتداعيات

يُنفذون وصيّة جدّهم.. دعم الفرقاء طريق آل سعود لتقسيم اليمن

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟

وزير الداخلية الطاجيكي: متزعم زمرة "تندر" الارهابية لم يعتقل في طاجيسكتان

بيلوسي تتهم ترامب بترويج معلومات مضللة حول كورونا

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

مناورات "النبي الأعظم 14" تذهل العالم.. ما هي الرسائل التي أرادت إيران إيصالها للغرب ؟ + صور

الأسس المهتزّة لاتفاق الرياض.. "ابن سلمان" غير قادر على إنهاء الحرب

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟

إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه

في عمليّة عسكريّة واسعة.. "أنصار الله" تدك أهدافاً سعوديّة بالصواريخ والطائرات

الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي الإسرائيليّ.. هل ستنجح؟

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

قصور آل سعود أصبحت ضمن أهدافنا.. "أنصار الله" يبثّون الرعب داخل أروقة البيت السعودي

روسيا تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

"نتنياهو" يُعدّ العدة لطرد "غانتس" من السلطة.. احتدام الصراعات داخل البيت الإسرائيلي

رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم.. وقد نقبل حل الدولة الواحدة

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي

الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

الجمعة 17 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

الوقت-أظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان تجميد حسابات رئيس ميناء

مواضيع ذات صلة

إيران تعلن عن استعدادها لإعادة بناء مرفأ بيروت

ماكرون من بيروت: طلبت من السلطات اللبنانية الإجابة على "مطلب التحقيق الدولي"

حرس الثورة الإيراني يؤكّد استعداده لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.

وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 6 آب/ أغسطس عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.

وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.

وقال قريطم وبدري لمحطات لبنانية يوم الأربعاء إن عددا من الخطابات أرسلت على مدار سنوات لجهات قضائية تطلب التخلص من المواد شديدة الانفجار المخزنة بالميناء والتي انفجرت يوم الثلاثاء.

بالتزامن، أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

قرارات منع السفر شملت بدري ضاهر المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية، وسلفه شفيق مرعي، وشمل حسن قريطم مدير المرفأ، ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزي البراكس وميشال نحول.

كما أعلن القضاء العسكري اللبناني توقيف 16 موظفاً في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق بعد الانفجار.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أمس وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظاراً لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ.

واتخذ القرار خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء اللبناني الأربعاء. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة" جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، وشدد على وجوب إنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الكارثة.

وستسند مهمة تنفيذ الإقامة الجبرية إلى الجيش اللبناني حتى تحدد المسؤولية وراء الانفجار الضخم الذي وقع في عنبر رقم 12 في المرفأ الذي يضم حاوية حاوية كبيرة من "نترات الأمونيوم" تقدر بـ2750 طناً، مخزنة منذ ما يزيد على 6 سنوات.

وأعلن مجلس الوزراء أيضاً فرض حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ميناء بيروت لبنان بيروت

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء