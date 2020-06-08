"معاريف": هكذا رد العالم العربي على وضع "إسرائيل" علم لبنان في تل أبيب

الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ قرار رئيس بلدية تل أبيب إضاءة مبنى البلدية بالعلم اللبناني، كبادرة إزاء مصابي الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أثار عاصفة في "إسرائيل"، وفي العالم العربي أيضاً.

الصحيفة أشارت إلى أنّ العالم العربي ردّ على هذه الخطوة المفاجئة، على نحو رئيسي بغضب.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي، نشر على صفحته على "تويتر" صورة مبنى البلدية المضاء وكتب "إسرائيل تقف إلى جانب الشعب اللبناني، حكومته وجيشه. قلبنا معكم ونحن معكم".

إلاّ أنّ وضع العلم اللبناني على مبنى البلدية، دفع الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى حملة احتجاج واسعة، ووضع بعضهم صورة لأحد الأطفال الذين استشهدوا جراء إحدى المجازر التي ارتكبتها "إسرائيل" في لبنان.